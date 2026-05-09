Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Rückstand von Aston Martin und Honda: Weltverband FIA leistet Schützenhilfe

Die FIA hat die sogenannten ADUO-Regeln angepasst. Das spielt den Honda-Ingenieuren in die Hände. Sie dürfen mehr Geld ausgeben und mehr Stunden arbeiten, um den aktuellen Rückstand zu verringern.

Formel 1

Das Aston Martin Team und die Honda-Ingenieure bekommen Hilfe von der FIA
Das Aston Martin Team und die Honda-Ingenieure bekommen Hilfe von der FIA
Foto: Coates / XPB Images
Das Aston Martin Team und die Honda-Ingenieure bekommen Hilfe von der FIA
© Coates / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Saisonstart in diesem Jahr war ein Albtraum für das Aston Martin Team und dessen Motorenpartner Honda. Denn unerwartete Vibrationen forderten Mensch und Material über die Belastungsgrenze hinaus. Und weil die Teile knapp wurden, konnten Fernando Alonso und Lance Stroll schon bei den Vorsaison-Testfahrten weniger Runden als erwartet drehen.

Werbung

Werbung

Der Saisonstart fiel für die Grünen entsprechend enttäuschend aus. In den ersten beiden Grands Prix kam keiner der beiden GP-Renner aus Silverstone ins Ziel. Erst beim dritten Kräftemessen auf dem Suzuka Circuit schaffte es Alonso als Achtzehnter in die Wertung. In Miami wurden dann erstmals beide Aston Martin-Piloten abgewunken, Alonso auf Platz 15 liegend, sein Stallgefährte Stroll kam als Siebzehnter ins Ziel.

Der Weg für das Team ist noch lang, auch wenn Honda in der unfreiwilligen GP-Pause im April mit Erfolg an den lästigen Vibrationen gearbeitet hat. Alonso mahnte in Miami: «Wir werden bis zum Sommer keine Upgrades am Auto haben, es wird also noch eine Weile dauern.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schützenhilfe bekommt das Team nun vom Autosport-Weltverband FIA. Denn dieser hat die ADUO-Regeln angepasst. ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities» und soll dafür sorgen, dass die Motorenhersteller, die sich arg im Hintertreffen befinden, eine Gelegenheit bekommen, ihren Rückstand aufzuholen.

Werbung

Werbung

Dabei gilt: Je grösser das Leistungsdefizit des Verbrenners, desto mehr Geld und Arbeitsstunden dürfen investiert werden. Und weil der Rückstand von Honda so gross ist, wurde die entsprechende Skala von 8 Prozent auf 10 Prozent erweitert. Für die Japaner bedeutet das, dass sie zusätzlich bis zu elf Millionen Dollar mehr ausgeben und 230 Arbeitsstunden auf dem Prüfstand zusätzlich leisten dürfen, um die Leistungslücke zu verringern. Hinzu kommt eine exklusiv in diesem Jahr zugestandene Zulage von acht Millionen Dollar.

Auch beim Timing hat die FIA nachgebessert, denn die Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien haben den ursprünglichen Plan, die Leistungswerte nach sechs, zwölf und achtzehn Rennen zu prüfen, durchkreuzt. Neu erfolgt nun die erste Einschätzung der Leistung nach dem nächsten Rennen in Kanada, die zweite dann nach dem Ungarn-GP und die dritte nach dem Rennwochenende in Mexiko. Sollte sich der WM-Kalender weiter verändern, nimmt sich die FIA die Freiheit, die Messzeitpunkte erneut anzupassen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM