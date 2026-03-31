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Rücktritt Max Verstappen? Das sagt Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies

Jos Verstappen, Papa von Formel-1-Champion Max Verstappen, befürchtet, dass Max alles hinschmeissen könnte, weil er keinen Spass mehr hat. Wie erlebt das Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Laurent Mekies
Max Verstappen und Laurent Mekies
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und Laurent Mekies
© Red Bull Content Pool

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Jos Verstappen macht sich Sorgen um seinen Sohn Max. Jos, früher selber bei 107 Formel-1-Rennen am Start, hat im Telegraaf betont, dass dem vierfachen F1-Champion Max die Freude am Fahren vergällt wird.

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Jos hat gesagt: «Als Formel-1-Fahrer sollte man für Mut und Können belohnt werden. Aber wenn man jetzt so schnell wie möglich durch eine Kurve fährt, wird man letztlich über eine Runde gesehen langsamer. Weil man in schnellen Kurven jetzt elektrische Energie laden muss, um für die komplette Runde gerüstet zu sein. Da geht doch das ganze Renngefühl verloren.»

«Das Fahren in diesen Autos fordert ihn einfach nicht heraus. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass Max seine Motivation verlieren könnte. Mit einem Formel-1-Auto Rennen zu fahren, das fand er früher das Schönste, was es gibt. Aber heute sehe ich das ziemlich düster. Ich würde gerne etwas Anderes behaupten, aber das könnte für seine Zukunft durchaus zu einem Problem werden.»

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Im Artikel erwähnt

Die Fans von Max Verstappen sind in Sorge: Könnte Verstappen wirklich alles hinschmeissen? Einer, der es etwas besser wissen sollte, ist Max’ Teamchef Laurent Mekies.

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Der Franzose ist im Fahrerlager des Suzuka Circuit auf die angeblichen Rücktritts-Gedanken von Max Verstappen angesprochen worden.

Mekies sagt dazu: «Wir führen keinerlei Gespräche über so etwas. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin sicher – sobald wir ihm ein schnelles Auto geben, wird Max viel zufriedener sein."

Mekies: «Im Zentrum unseres Denkens steht etwas Anderes»

«Wenn wir ihm ein Auto geben, mit dem er etwas bewegen und den Unterschied machen kann, wird er auch ein glücklicherer Max sein. Den Wagen schneller zu machen, das ist zu 100 Prozent unser aktuelles Gesprächsthema.»

«Wie ihr wisst, bringen die Vorschriften sowohl positive als auch einige knifflige Aspekte mit sich. Und als Sport, gemeinsam mit den anderen Teams, werden wir uns in der Pause zusammensetzen, um zu besprechen, wie wir die Dinge verbessern können.»

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«Was den Abstand zur Konkurrenz angeht, sah es in Japan nicht viel anders aus als in Melbourne: eine Sekunde zum Besten, eine halbe Sekunde zum besten Ferrari. Aber jetzt ist McLaren auf demselben Niveau. Wir sind also abgeschlagener Vierter. Das ist die Realität.»

«Ich glaube, das ist eine Kombination aus der grundlegenden Leistungsfähigkeit des Autos, gepaart mit der Tatsache, dass wir nicht genug aus unserem Fahrzeug holen konnten, um Max etwas zu geben, womit er richtig angreifen kann.»

«Ich behaupte nicht, dass dies nur an der Abstimmung liegt. Ich sage lediglich, dass es gewisse Aspekte gibt, mit welchen wir bei diesem Auto ringen und das zu unserem grundsätzlichen Leistungsdefizit beiträgt. Doch solch komplexe Probleme zu lösen, gehört zu unserem Kerngeschäft.»

«Es fühlt sich im Moment zwar schlecht an, aber ich bin absolut überzeugt, dass genau dies die Stärke unseres Teams ist – sich von Schwierigkeiten freistrampeln und zulegen.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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31

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+51,216

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