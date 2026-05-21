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Rücktritt von Lewis Hamilton (Ferrari)? Was Weltmeister Jenson Button sagt

Immer wieder ist davon die Rede: Sollte Lewis Hamilton mit Ferrari in dieser Saison nicht der Durchbruch gelingen, dann könnte er den Bettel hinwerfen. Was Formel-1-Champion Jenson Button dazu sagt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Jenson Button
Jenson Button
Foto: XPB
Jenson Button
© XPB

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Lewis Hamilton kann wie eine Schallplatte mit Sprung ständig wiederholen, dass sein Projekt Ferrari von langfristiger Dauer sei, also über 2026 hinaus, aber so ganz verschwinden die Gerüchte nicht, wonach der Rekord-Champion bei einer erneut durchzogenen Saison den Helm an den Nagel hängen könnte.

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Jenson Button weiss genau, wie Lewis Hamilton tickt. Er ist jahrelang an der Seite seines englischen Landsmannes gefahren, bei McLaren. Der Weltmeister von 2009 sagt bei unserer Kollegen der AP: «Niemand kann schönreden, dass Lewis 2025 in einsem erten Jahr mit Ferrari eine schwierige Saison hatte.»

«Lewis ist so lange für Mercedes gefahren, er kannte alle Menschen und alle Abläufe, das ist ihm im Laufe der Zeit in Fleisch und Blut übergegangen. Er hatte jede Unterstützung seiner Rennmannschaft. Und dann hat er das Team gewechselt, alles war neu in Italien, und italienisch spricht er auch nicht. Ganz im Gegensatz zu seinem Teamgefährten Charles Leclerc.»

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«Selbst für einen so erfahrenen Mann braucht es einfach Zeit, sich der neuen Situation anzupassen. Und mit 40 alles neu zu lernen, ist nun mal nicht ganz so einfach wie als 20-Jähriger. Aber es tut gut zu sehen, wie konkurrenzfähig er in diesem Jahr ist und dass er Leclerc die Stirn bieten kann.»

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«Ich sage – so lange er konkurrenzfähig ist, spielt jedes Getöse von aussen keine Rolle. Wenn er seinen Renn-Speed behält, ist alles gut, und es spielt keine Rolle, was die Leute daherreden.»

«Wenn er weiss, dass er seinen Job gut machen kann, dann behält er auch das Selbstvertrauen. Wenn er Freude an der Arbeit hat, dann brennt auch das Feuer.»

«Sollte er aber eines Tages nicht mehr schnell genug sein, dann muss sich das Team etwas überlegen. Ferrari kann es dann nicht Hamilton überlassen, ob er zurücktreten will oder nicht. Aber das wäre wirklich nur für den Fall, dass er sein Tempo verliert, und das sehe ich nicht. Ganz ehrlich – ich weiss nicht, ob Lewis weitermacht oder nicht. Aber ich erkenne keinen Grund, wieso er zurücktreten sollte.»

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