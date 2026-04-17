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Rücktritt von Max Verstappen? Russell kühl: «Das könnte ich gut verstehen»

Die Fans von Max Verstappen befürchten, dass dem Niederländer die Lust an der Formel 1 vergehen und er die Königsklasse verlassen könnte. George Russell äussert sich dazu nüchtern.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und George Russell
Max Verstappen und George Russell
Foto: XPB
Max Verstappen und George Russell
© XPB

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Könnte das Unfassbare eintreten und Max Verstappen verlässt die Formel 1? Derzeit wird in zahlreichen Fan-Foren darüber kontrovers diskutiert.

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Im Rahmen einer Medienrunde mit Mercedes-Ass George Russell sagt der 28-jährige Engländer: «Grundsätzlich ist es so – kein Fahrer ist grösser als unser Sport.»

«Ich persönlich würde es bedauern, wenn wir Verstappen verlieren würden, weil es so viel Spass macht gegen ihn zu fahren.»

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«Aber ich kann nachvollziehen, wenn er das Verhalten dieser Autos nicht mag und das auch sagt. Ich kann mich erinnern an die 2022er Flügelautos, die wie irre auf und ab hüpften und alle Piloten deswegen Rückenprobleme bekommen haben. Die Rennwagen waren schwer und behäbig und gross, und nur in den schnellen Kurven hat das Spass gemacht.»

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«Damals hat sich Verstappen nicht beschwert, denn er gewann Rennen. Die Beschwerden, die er vorbringt, unterscheiden sich von den Einwänden von Mercedes, Ferrari und McLaren insofern, dass diese drei Teams vorne liegen.»

«Das ist alles verständlich und ich kann seinen Frust nachvollziehen. Aber er hat mehr erreicht als sich die meisten Formel-1-Fahrer erträumen könnten.»

«Er hat jetzt vier Titel gewonnen, und es gibt nicht allzu viel mehr, dass er in der Formel 1 erreichen kann. Er könnte noch einige Rekorde jagen, aber es kann auch gut sein, dass er sich sagt – jetzt will ich etwas machen, das mir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.»

«Ich kann gut verstehen, wieso es ihm so viel Spass macht, mit einem GT3-Auto um die Nordschleife zu wetzen. Ich habe auf dieser legendären Bahn sicher hunderte von Runden zurückgelegt, im Rennsimulator, und klar würde auch ich gerne im Sportwagen dort auf die Bahn gehen. Aber mein Ziel heute besteht darin, Formel-1-Weltmeister zu werden. Hätte ich schon vier Titel, würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen wie Max.»

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«Er ist in einem anderen Abschnitt seiner Karriere. Wenn er geht, dann ist das nachvollziehbar. Wenn er bleibt, dann ist das auch nachvollziehbar.»

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12

53

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1:32,432

25

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

53

+13,722

1:32,996

18

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

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BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

53

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Liam Lawson

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30

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