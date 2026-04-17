Rücktritt von Max Verstappen? Russell kühl: «Das könnte ich gut verstehen»

Könnte das Unfassbare eintreten und Max Verstappen verlässt die Formel 1? Derzeit wird in zahlreichen Fan-Foren darüber kontrovers diskutiert.

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Im Rahmen einer Medienrunde mit Mercedes-Ass George Russell sagt der 28-jährige Engländer: «Grundsätzlich ist es so – kein Fahrer ist grösser als unser Sport.»

«Ich persönlich würde es bedauern, wenn wir Verstappen verlieren würden, weil es so viel Spass macht gegen ihn zu fahren.»

«Aber ich kann nachvollziehen, wenn er das Verhalten dieser Autos nicht mag und das auch sagt. Ich kann mich erinnern an die 2022er Flügelautos, die wie irre auf und ab hüpften und alle Piloten deswegen Rückenprobleme bekommen haben. Die Rennwagen waren schwer und behäbig und gross, und nur in den schnellen Kurven hat das Spass gemacht.»

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«Damals hat sich Verstappen nicht beschwert, denn er gewann Rennen. Die Beschwerden, die er vorbringt, unterscheiden sich von den Einwänden von Mercedes, Ferrari und McLaren insofern, dass diese drei Teams vorne liegen.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Das ist alles verständlich und ich kann seinen Frust nachvollziehen. Aber er hat mehr erreicht als sich die meisten Formel-1-Fahrer erträumen könnten.»

«Er hat jetzt vier Titel gewonnen, und es gibt nicht allzu viel mehr, dass er in der Formel 1 erreichen kann. Er könnte noch einige Rekorde jagen, aber es kann auch gut sein, dass er sich sagt – jetzt will ich etwas machen, das mir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.»

«Ich kann gut verstehen, wieso es ihm so viel Spass macht, mit einem GT3-Auto um die Nordschleife zu wetzen. Ich habe auf dieser legendären Bahn sicher hunderte von Runden zurückgelegt, im Rennsimulator, und klar würde auch ich gerne im Sportwagen dort auf die Bahn gehen. Aber mein Ziel heute besteht darin, Formel-1-Weltmeister zu werden. Hätte ich schon vier Titel, würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen wie Max.»

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