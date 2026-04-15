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Russell/Mercedes und Piastri/McLaren: So läuft Pirelli-Test auf Nürburgring

Erstmals seit 2020 sind am Nürburgring wieder Formel-1-Motoren zu hören: Pirelli hat für zwei Tage Testfahrten die Spitzenrennställe Mercedes und McLaren in die Eifel eingeladen.

Rob La Salle

Von

Formel 1

George Russell (Mercedes) auf dem Nürburgring
George Russell (Mercedes) auf dem Nürburgring
Foto: Pirelli
George Russell (Mercedes) auf dem Nürburgring
© Pirelli

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Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück, leider nur für Testfahrten von Serienausrüster Pirelli. Der erste Tag des von Pirelli am Nürburgring organisierten Entwicklungsprogramms begann mit einigen Einführungsrunden auf Intermediate-Reifen. Es hatte die ganze Nacht geregnet, sodass die Strecke nass blieb, obwohl sich später am Morgen eine zaghafte Sonne zeigte. Die Fahrer warteten daher auf bessere Streckenbedingungen, bevor sie das ursprünglich auf Slick-Reifen geplante Programm aufnahmen.

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Oscar Piastri für McLaren und George Russell für Mercedes absolvierten im ersten Teil des Programms mehrere Acht-Runden-Läufe und testeten dabei verschiedene Konstruktionsvarianten auf der C3-Mischung.

Die vielversprechendsten Lösungen wurden dann am späten Nachmittag vom britischen Fahrer über längere Distanzen geprüft, insbesondere um ihr Verhalten über eine repräsentativere Laufleistung zu validieren. Eine technische Panne hielt Piastris Wagen jedoch von der Mittagspause bis fast zum Ende der Session in der Boxengasse.

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Auf den sonnenexponierten Streckenabschnitten wurden Oberflächentemperaturen von 37 Grad erreicht, während die Umgebungstemperatur nie über 15 Grad stieg.

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Piastri fuhr seine schnellste Runde in 1:35,096 min, Russell stoppte die Uhr bei 1:33,899. Ersterer absolvierte 65 Runden (insgesamt 335 Kilometer), Letzterer 127 Runden (654 Kilometer).

Am zweiten und letzten Testtag werden Weltmeister Lando Norris (McLaren) und der gegenwärtige WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) am Steuer sitzen.

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

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1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

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12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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31

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