Russell/Mercedes und Piastri/McLaren: So läuft Pirelli-Test auf Nürburgring

Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück, leider nur für Testfahrten von Serienausrüster Pirelli. Der erste Tag des von Pirelli am Nürburgring organisierten Entwicklungsprogramms begann mit einigen Einführungsrunden auf Intermediate-Reifen. Es hatte die ganze Nacht geregnet, sodass die Strecke nass blieb, obwohl sich später am Morgen eine zaghafte Sonne zeigte. Die Fahrer warteten daher auf bessere Streckenbedingungen, bevor sie das ursprünglich auf Slick-Reifen geplante Programm aufnahmen.

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Oscar Piastri für McLaren und George Russell für Mercedes absolvierten im ersten Teil des Programms mehrere Acht-Runden-Läufe und testeten dabei verschiedene Konstruktionsvarianten auf der C3-Mischung.

Die vielversprechendsten Lösungen wurden dann am späten Nachmittag vom britischen Fahrer über längere Distanzen geprüft, insbesondere um ihr Verhalten über eine repräsentativere Laufleistung zu validieren. Eine technische Panne hielt Piastris Wagen jedoch von der Mittagspause bis fast zum Ende der Session in der Boxengasse.

Auf den sonnenexponierten Streckenabschnitten wurden Oberflächentemperaturen von 37 Grad erreicht, während die Umgebungstemperatur nie über 15 Grad stieg.

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Piastri fuhr seine schnellste Runde in 1:35,096 min, Russell stoppte die Uhr bei 1:33,899. Ersterer absolvierte 65 Runden (insgesamt 335 Kilometer), Letzterer 127 Runden (654 Kilometer).

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