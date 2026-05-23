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Russell zu Mercedes-Duell mit Antonelli: «So kann er nicht angreifen»

George Russell hat den kurzweiligen Sprint von Montreal gewonnen. Der Mercedes-Pilot schlägt Lando Norris und Kimi Antonelli, mit seiner Leistung ist der Brite zufrieden: «Ich bin wieder zurück!»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Russell gegen Antonelli in Kanada
Russell gegen Antonelli in Kanada
Foto: XPB
Russell gegen Antonelli in Kanada
© XPB

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Sieg für George Russell im ersten Formel-1-Sprint von Montreal. Dies ist der dritte Sprint-Sieg des 28-jährigen Engländers und sein zweiter in dieser Saison nach China. Dies nach einem brandheissen Duell mit Kimi Antonelli, der sich am Funk mehrfach über Russell beschwerte und dafür von Mercedes-Teamchef Toto Wolff ermahnt wurde. Die Gratulation von Antonelli für Sieger Russell war sehr kühl.

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Der Brite erzählt über sein Rennen: «Das war ein cooles Rennen, das Reifen-Management war knifflig. Es scheint, dass hier der Windschatten-Effekt sehr stark ist, also musste ich immer auf der Hut sein vor meinen Verfolgern.»

Zum knallharten Kampf mit Kimi hält sich Russell hörbar zurück. «Ich hatte einen schönen Kampf mit Kimi, ich bin froh, ist das gut gegangen.»

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Später sagte Russell: «In dieser Kurve kommst du halt so nicht vorbei. Ich bin froh, hat sich Kimi letztlich zurückgehalten. Ich will mir das nun nochmals in Ruhe angucken, aber von meiner Seite aus muss ein Fahrer, der so attackieren will halt aufpassen, das weiss jeder Kartfahrer.»

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«Ich bin froh, bin ich so zurück, wie ich es von mir gewohnt bin. Miami war immer eine schlechte Strecke für mich, aber ich habe nie an mir gezweifelt. Viele Leute haben über mich geredet, aber ich wollte meine Antwort auf der Bahn geben. Meine Saison nimmt wieder Schwung auf.»

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