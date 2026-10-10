Russell nach Singapur-Crash fassungslos: «Dummer Fehler mit Konsequenzen»

Mercedes-Fahrer George Russell hat eine weitere Chance verpasst, Boden auf WM-Leader Kimi Antonelli gutzumachen. In Malaysia passierte das ohne seine Schuld, Motorschaden. In Singapur hingegen hat es der Brite echt versemmelt.

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Das ist sehr ärgerlich, denn der achtfache GP-Sieger ging mit einem mustergültigen Start gleich in Führung, Max Verstappen auf Pole nur auf Rang 2, weil sein Red Bull Racing-Rennwagen nicht gut vom Fleck kam, nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Russell schien acht WM-Punkten entgegenzufahren, zu diesem Zeitpunkt Antonelli nur auf P7, aber dann ging alles schief.

Der Engländer kam am Eingang zu Start und Ziel mit dem rechten Hinterreifen auf die weisse Linie und den Randstein, sofort schmierte ihm das Heck seines Autos weg, von da an ging’s quer über die Strecke linkerhand hart in die Mauer, bevor der ramponierte Wagen wieder nach rechts taumelte.

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Mercedes versucht nun fieberhaft, das Auto rechtzeitig für die GP-Quali zu reparieren. Seitliche Einschläge sehen die Techniker gar nicht gerne, da kann ratz-fatz ein Getriebe kaputtgehen.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Heute Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

Russell stöhnte am Funk: «Oh, nein – sorry, sorry, sorry.»

Danach erklärte der 28-Jährige: «Das war eine krasse Fehleinschätzung meinerseits. Ich kam um die Kurve, die Batterie gab mehr Power ab als ich erwartet hatte, der Wagen schob aus diesem Grund über die Vorderräder hinaus, ich kam auf die weisse Linie, und ab da war der Dreher nicht mehr zu vermeiden.»

«Das ist überaus ärgerlich, ein kleiner, dummer Fehler mit grossen Konsequenzen.»

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Bradley Lord, der stellvertretende Teamchef von Mercedes: «Auf nasser Bahn sind diese Autos noch schwieriger zu kontrollieren, da ist George von der Kraftentfaltung der Antriebseinheit überrascht worden, er geriet auf den Randstein, und dann wischte ihm das Heck aus der Kontrolle.»

Weiter hinten profitierte Kimi Antonelli vom Zusammenstoss der zwei McLaren-Fahrer und sagte «grazie» für Platz 4 – WM-Führung auf 89 Punkte ausgebaut gegen Russell.