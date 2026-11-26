George Russell hatte nach dem Rennen in Las Vegas wenig Grund zur Freude. Lange durfte sich der Mercedes-Routinier Hoffnungen auf den Rennsieg machen, mehrmals zog er an Leader Max Verstappen vorbei – nur um gleich darauf wieder überholt zu werden. Am Ende leistete er sich aber einen kostspieligen Fehler, der ihn zurückwarf. Am Ende belegte er nur den neunten Platz.

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Und als wäre das nicht schlimm genug, musste er auch noch den Spott von Sieger Verstappen über sich ergehen lassen. Mit dem Red Bull Racing-Star stritt er sich – nicht zum ersten Mal – auf und neben der Strecke. Und auf seine Aussagen über den Niederländer reagierte sein Rivale mit klaren Worten.

George Russell und Max Verstappen: Verbaler Schlagabtausch in Las Vegas

«Die Sache ist die, er hat neben der Strecke viel zu sagen, und ehrlich gesagt kümmert mich das nicht, denn er ist so weit unter meinem Niveau», betonte der Niederländer, als er nach seinem Sieg auf Russells Beschwerden über sein Fahrverhalten im dritten Training angesprochen wurde. «Es macht deshalb keinen Sinn, darauf zu reagieren. Und heute hat das Karma zurückgeschlagen. Es war ehrlich gesagt fantastisch, als ich im Rückspiegel gesehen habe, was passiert ist. Ich dachte mir: 'Super, mein Tag wird immer besser.' Und als ich dann auch noch als Erster ins Ziel gekommen bin, war mein Tag perfekt.»

Russell hatte zuvor geätzt: «Es gibt keine Regel, die besagt, dass du jemanden nicht überholen darfst, der seine schnelle Runde startet. Aber wenn du das machst, dann spielst du dieser Person halt übel mit. Und er macht das Woche für Woche mit vielen Fahrern – und alle akzeptieren das. Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so verarscht und dann so tut, als wäre er grösser und besser als alle anderen. Jemand muss ihm mal die Stirn bieten.»

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Im Fahrerlager von Katar war das natürlich wieder ein Thema. Und Russell sagte: «Ich habe dazu nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich fand einige Kommentare, die er nach dem Rennen gemacht hat, unterhaltsam. Er hat ein unglaubliches Rennen gezeigt und gewonnen, er kann es sich also leisten, zu sagen, was er will. Was mich angeht, schaue ich jetzt einfach nach vorne.»

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George Russell: «Viel Respekt» für Max Verstappens Talent

Er wolle keine Antwort auf die Kommentare geben, winkte der 28-Jährige auf Nachfrage an. «Letztlich stehe ich zu dem, was ich nach dem Training gesagt habe. Aber er hat das Rennen gewonnen, ich nicht, und ich bin mir sicher, dass ihn das amüsiert hat. Nun steht ein neues Rennwochenende an und ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt.»

«Ich will nur gewinnen, so einfach ist das. Es geht nicht darum, ein Wortgefecht neben der Strecke auszutragen. Vielleicht bin ich schuldig, was mein Umgang mit den Medien angeht. Wenn man ein gutes Verhältnis zu den Journalisten hat, dann vergisst man manchmal, dass man nicht mit einer Person spricht, sondern zu Millionen von Menschen, die alles im TV mitverfolgen. Ich schätze, das ist eine der Lebenslektionen, die ich gelernt habe. Aber die Rivalität besteht auf der Strecke, und ich denke, da will ich auch die Kämpfe austragen. Ich habe unglaublich viel Respekt, was das Talent von Max angeht, oder seine Errungenschaften auf der Strecke», fügte der achtfache GP-Sieger an.