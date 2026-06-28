Russell über Mercedes-Teamchef Wolff: «Muss am Österreicher-Akzent liegen»

Als Faustregel in der Königsklasse gilt: Mercedes-Teamchef Toto Wolff meldet sich nur dann am Funk, wenn es etwas Gravierendes zu rügen oder ein schönes Ergebnis zu feiern gibt.

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Daher spitzten einige besonders Aufmerksame die Ohren, als sie im spannenden Abschlusstraining zum Grossen Preis von Österreich den Wiener am Funk zu George Russell sagen hörten: «George, fahr einfach!» Moment mal, pardon?

Das war passiert: Russell war in Q1 Fünftschnellster, aber drei Zehntel hinter Leader Kimi Antonelli im anderen Mercedes. In Q2 leistete sich der Engländer in Kurve 3 einen Patzer und stand ohne Rundenzeit da. Nun musste alles passen beim zweiten Versuch.

Und das war dann der Moment, als die Stimme von Teamchef Toto Wolff am Funk zu hören war: «George, fahr einfach!» Nichts vorher, nichts nachher.

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Was beim ersten Zuhorchen wie eine Zurechtweisung klar, hatte einen anderen Hintergrund, wie Russell nach seiner elften Pole-Position erklärte, und da begann er mit einem kleinen Scherz: «Nun, es liegt wahrscheinlich am österreichischen Akzent. Nein, ernsthaft – ich weiss, dass mein Chef komplettes Vertrauen und in mich hat. Er war der Erste, der mich in der Saison in einer schwierigen Phase aufgefangen hat. Wenn die Dinge nicht gut laufen, erinnert er mich an meine Qualitäten, so nach dem Motto – du hast nicht verlernt, wie man fährt, du weisst, welchen Speed du hast.»

«Diese kleinen Nachrichten erinnern mich an Gespräche, die wir zwischen den Rennen führen. Das klingt vielleicht für alle, die zuhören, ohne den Kontext zu kennen, wie eine Ermahnung – für mich bedeutet es etwas Anderes.»