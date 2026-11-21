In diesem Leben werden George Russell und Max Verstappen sicher keine Freunde mehr. Man erinnere sich nur an den verbalen Schlagabtausch, den sich die beiden GP-Stars 2024 nach dem Qualifying von Katar lieferten. Damals kassierte der Red Bull Racing-Star eine Strafversetzung, weil sich der Mercedes-Pilot nach einer harmlosen Szene auf der Strecke bei den Regelhütern ausgiebig beschwert hatte. Das kostete Verstappen die Pole, die er ausgerechnet an Russell abgeben musste.

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Verstappen beschwerte sich hinterher lauthals über das Verhalten des Briten vor den Rennkommissaren. Und Russell reagierte mit dem Vorwurf, der Niederländer schüchtere seit Jahren andere Fahrer ein. Er lasse sich das nicht gefallen, stellte der Sternfahrer damals klar.

Ganz ähnlich fallen die Klagen des 28-Jährigen in Las Vegas aus. Denn Verstappen und Russell hatten wieder ein unliebsames Treffen – im dritten freien Training kam es zu einer Szene zwischen den Beiden, die wieder einen Gang vor die Regelhüter erforderte. Diesmal wurde Verstappen nur verwarnt. Was war geschehen? Das Duo kam sich im dritten Training in der 14. Kurve zu nahe, nachdem Verstappen Russell überholt hatte.

George Russell: Keine Lust auf eine direkte Konfrontation

Die Kollegen von «Sky Italia» fragten bei Russell nach, was er von der milden Strafe gegen Verstappen halte und der Mercedes-Pilot erklärte: «Ich denke, die Verwarnung ist in Ordnung. Es gibt keine Regel, die besagt, dass du jemanden nicht überholen darfst, der seine schnelle Runde startet.»

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Gleichzeitig schimpfte der achtfache GP-Sieger: «Aber wenn du das machst, dann spielst du dieser Person halt übel mit. Und er macht das Woche für Woche mit vielen Fahrern – und alle akzeptieren das. Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so verarscht und dann so tut, als wäre er grösser und besser als alle anderen. Jemand muss ihm mal die Stirn bieten.»

In der offiziellen FIA-Pressekonferenz, zu der sowohl Verstappen als auch Russell antreten mussten, gab sich Letzterer deutlich wortkarger – offenbar war er nicht auf eine direkte Konfrontation aus. Auf die Frage, ob es zu Unklarheiten gekommen sei, winkte er ab: «Nichts ist unklar, ich meine, es war ziemlich eindeutig, finde ich.» Auch sein Widersacher hatte keine Lust, über die Szene zu reden. «Es ist nichts passiert», lautete das kurze Statement des 74-fachen GP-Siegers, der nach der Strafversetzung von Kimi Antonelli (Motor-Strafe) von der Pole losfahren wird. Neben ihm wird Russell aus der ersten Reihe ins Rennen gehen.