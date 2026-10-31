Überraschung in Mexiko: Ryo Hirakawa übernimmt Haas-Cockpit Esteban Ocon

Riesenüberraschung im Fahrerlager von Mexiko: Das Haas-Team hat soeben bestätigt, dass Reservist Ryo Hirakawa das Cockpit von Esteban Ocon übernehmen und den 19. Grand Prix der Saison bestreiten wird.

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Damit hatte kaum einer gerechnet: Das Haas-Team tritt beim 19. GP des Jahres in Mexiko nicht mit der üblichen Fahrer-Paarung an. Statt Esteban Ocon wird Ryo Hirakawa im zweiten Auto neben Ollie Bearman Gas geben. Der Reservist des US-Rennstalls hatte bereits das erste Training für die Mannschaft von Gene Haas im Auto von Ocon bestritten.

Er drehte 30 Runden und belegte mit einer Rundenzeit von 1:19,982 min den 15. Platz auf der Zeitenliste. Der 32-jährige Japaner, der sowohl 2022 als auch 2023 mit Sébastien Buemi und Brendon Hartley in der Langstrecken-WM triumphierte und auch in diesem Jahr die WM in der Hypercar-Klasse anführt, war damit zum dritten Mal in dieser Saison in einem ersten Training mit von der Partie.

Über die Gründe für den Fahrer-Wechsel schweigt sich das Team aus. In der entsprechenden Mitteilung heisst es einfach: «Derzeit werden keine weiteren Statements dazu abgegeben.» Ein Team-Sprecher hat nur soviel verraten: Der Fahrer-Tausch erfolge nicht, weil Ocon etwa erkrankt sei. Sicher ist: Ocon wird das Team nach der laufenden Saison verlassen. Dies bestätigte Haas bereits Ende September. Sein Nachfolger wird der 21-jährige Rafael Camara, der die aktuelle Formel-2-Meisterschaft anführt.

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