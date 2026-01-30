Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer: Formel-1-Meilenstein mit Mercedes

Seit 25 Jahren ist er eine Konstante in der Vierrad-Königsklasse: Bernd Mayländer rückt aus, wenn die Rennleitung das Feld einbremsen will und dabei auf das virtuelle Safety-Car verzichtet. Der Deutsche sitzt seit 2000 am Steuer des offiziellen Formel-1-Safety-Cars, beim diesjährigen Saisonauftakt in Melbourne absolviert er seinen 500. GP – und erreicht damit einen besonderen Meilenstein in seiner langen Karriere, die Ende der 1980er-Jahre im Kart begann.

Der ehemalige Rennfahrer wird bei Bedarf im roten Safety-Car von Mercedes ausrücken, denn Mercedes-AMG hat sich mit dem Autosport-Weltverband darauf geeinigt, wieder bei den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain und an allen 24 Rennwochenenden das Safety- und Medical-Car zu stellen. In den vergangenen Jahren wechselte sich die Marke mit dem Stern mit Aston Martin ab, doch die Briten haben den entsprechenden Vertrag, der bis Ende 2025 ging, auslaufen lassen.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport, erklärt: «Sicherheit ist ein absolut zentraler Wert unserer Marke und unserer Produkte. Deshalb stellen wir seit 1996 das offizielle Safety- und Medical-Car in der Formel 1. Ab der Saison 2026 werden diese wieder bei allen Formel-1-Veranstaltungen den Stern tragen. Damit leisten wir auch weiterhin einen aktiven Beitrag zur Sicherheit in der Königsklasse des Motorsports. Die Formel 1 ist für Mercedes-AMG nicht nur eine sportliche Plattform, sondern ein Umfeld, in dem die Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Fahrzeuge unter extremen Bedingungen sichtbar wird.»

Tradition seit 1996: 30 Jahre Safety- und Medical-Car mit Stern

Auch für Mercedes gibt es ein Jubiläum zu feiern, denn der deutsche Autobauer wird am 30. Juni das 30-jährige Bestehen des Safety- und Medical-Car-Abkommens feiern. Denn der erste Einsatz eines Safety-Cars mit dem Stern erfolgte am 30. Juni 1996. Beim Formel-1-Rennen in Magny-Cours präsentierte sich Mercedes-Benz erstmals mit einem Mercedes-Benz C 36 AMG als Safety- und Medical-Car.

Erst im vergangenen Jahr wurde beim Grand Prix in Austin der 500. Einsatz eines Safety-Cars absolviert. In der Ära von 1996 bis 2026 kamen insgesamt 13 unterschiedliche Modelle als Safety-Cars sowie acht verschiedene Modelle als Medical Cars zum Einsatz.

Seit 2022 ist der Mercedes-AMG GT Black Series das offizielle Safety-Car; der Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ dient als Medical-Car. Beide Fahrzeuge sind auch gegenwärtig im Einsatz und übernehmen ihre Aufgaben nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der Formel 2, der Formel 3 sowie in weiteren Nachwuchs- und Rahmen-Rennserien.