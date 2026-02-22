Sainz (Williams): Test der Superlative, Erwartungs-Warnung für Auftakt

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Für das britische Williams-Team hätten die Tests vor der Saison 2026 kaum schlechter beginnen können: Das Team ließ den ersten Testblock in Barcelona, der hinter verschlossenen Türen stattfand, komplett aus. Erst in Bahrain waren sie dabei, lieferten dort aber sechs überzeugende Testtage ab. Doch klar: Im Vergleich zu den Teams, die die kompletten Testtage (maximal neun pro Rennstall) ausnutzen konnten, hat Williams einen Erkenntnisrückstand. Dazu kommt, dass das Team aus Grove nur Daten von einer Strecke gesammelt hat.
Die Tests in Bahrain liefen nach dem verpassten Barcelona-Shakedown für Williams unter Extrem-Bedingungen. Für Fahrer Carlos Sainz war es ein Test der Superlative: «Die letzten sechs Testtage in Bahrain waren wegen der neuen Vorschriften und der vielen Dinge, die wir lernen mussten, einer der interessantesten und anspruchsvollsten Tests, an denen ich je teilgenommen habe.» Williams musste großen Rückstand aufholen Am Ende aber mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Sainz: «Vom ersten Tag an haben wir erhebliche Fortschritte gemacht, auch wenn es zu Beginn der Saison noch einiges zu verstehen und einige Probleme zu lösen gibt.» Viel Rückstand aufgeholt also – vor allem im Vergleich zu Aston Martin, die in Barcelona erst verspätet antraten, aber in Bahrain immer noch riesige Probleme hatten.
Dennoch weiß Sainz, dass der Auftakt ins Jahr 2026 nicht leicht wird: «Wir gehen mit geringeren Erwartungen als 2025 in die erste Jahreshälfte, da wir wissen, dass wir etwas im Nachteil sind. Ich freue mich jedoch sehr darauf, loszulegen und mich darauf zu konzentrieren, die Autos im Laufe des Jahres zu verbessern, um wettbewerbsfähiger zu werden.» Wohlgemerkt: Sainz spricht hier nur von der ersten Saisonhälfte!
