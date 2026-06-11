Sainz zu Hülkenberg in Monaco: Dumme Risiken, völlig unnötiger Fehler

Carlos Sainz war in Monaco auf der Fahrt zur vierten Punktefahrt des Jahres, nach neunten Rängen in China, Miami und Kanada. Aber dann attackierte Audi-Fahrer Nico Hülkenberg vor der engen Loews-Kurve, Kollision, kurz darauf wurde Sainz vom Alpine-Piloten Franco Colapinto umgedreht, aus. Nico Hülkenberg verlor die Punktefahrt wegen einer Zehnsekunden-Strafe der Regelhüter für den Sainz-Rummser.

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Der Madrilene Sainz am Sonntagabend in Monaco: «Was hat sich Nico nur bei der Aktion gedacht? Ich verstehe nicht, wie er so erfahrener Mann einen solchen völlig unnötigen Fehler machen kann.»

Der WM-Fünfte von 2021, 2022 und 2024 war richtig wütend: «Da bin ich auf dem Weg zu einer weiteren Punktefahrt, und dann ist alles futsch, nur weil ein paar Piloten dumme Risiken eingehen. Jeder weiss doch, dass sich das Feld an jener Stelle zusammenschiebt und man halt ein wenig mehr aufpassen muss.»

Nico Hülkenberg hat in seiner Medienrunde den Spiess umgedreht. Der Deutsche gibt zu bedenken: «Letztlich war das eine Kettenreaktion. Ich habe mir das nochmals in Ruhe angeschaut. Es begann damit, dass Russell alle aufhielt, weil er sich eine Lücke schaffen wollte zum Absitzen seiner Strafe.»

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«Das erzeugte dahinter viel Chaos, die Autos stolperten einander über die Räder. Aus Mirabeau heraus hatte ich Alonso an meiner Seite, da war auch Ocon, auf den ich aufpassen musste, ich guckte nach links, nach rechts, wieder nach links, ich wich Ocon aus, daher wurde ich ganz an die Innenseite der Loews gezwungen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Barcelona: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 14.06.2026 - 16:45

«Sainz lag rechts aussen, aber sorry, Carlos weiss doch auch, was hinter ihm los ist, dennoch schneidet er recht entschlossen herein, er hätte seine Haut leicht retten können, indem er mir ein wenig mehr Raum lässt. Aber letztlich kommt so was immer wieder vor.»

Der vierfache GP-Sieger Sainz zum kommenden Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Monaco war solide, leider kamen am Schluss keine Punkte aus. Ich gebe zu – nach dem Rennen war ich wütend, aber schon am Montag ist das in der Regel vergessen, und ich schaue nach vorne. Schlaflose Nächte habe ich deswegen keine.»

«Wenn es um P9 oder P10 geht, macht es keinen Sinn, über verlorene Punkte weiter zu jammern. Ich will aufs Siegerpodest!»

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«Barcelona wird für uns härter als Monaco, wegen unserer Fahrzeug-Charakteristik. Uns ist klar, dass wir auf dieser Bahn nicht so gut sein werden, aber das bietet auch eine Möglichkeit – wir können unseren Wagen besser verstehen und daran arbeiten, Schwachpunkte auszumerzen.»