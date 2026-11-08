São Paulo-GP: So wird Mercedes in Brasilien zum neunten Mal Weltmeister
Seit 1958 gibt es einen WM-Titel für die Formel-1-Konstrukteure. Nach dem Fahrer-Titel von Kimi Antonelli kann Mercedes in Brasilien auch den Titel der Rennställe holen, zum neunten Mal.
2014 trat die Formel 1 in die neue Turbohybrid-Ära, und Mercedes hatte die Hausaufgaben am besten gelöst. Es begann eine jahrelange Dominanz, mit sechs Fahrer-Titeln für Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) und einem für Nico Rosberg (2016). Mercedes holte acht Konstrukteurs-Titel in Folge, das hatte es noch nie zuvor gegeben.
Dann kam die neue Flügelwagen-Epoche, und Red Bull Racing baute den besseren Rennwagen (Markentitel 2022/2023), gefolgt von zwei WM-Titeln von McLaren (2024 und 2025).
2026 erneut eine frische Rennwagen-Generation, und ein weiteres Mal hatte Mercedes die Nase vorn, mit einer ganz starken ersten Saisonhälfte. Inzwischen hat die Konkurrenz Boden gutgemacht, aber Mercedes ist noch immer siegfähig – und kann in São Paulo den neunten Titel einfahren.
Mercedes hat 12 von 19 Grands Prix gewonnen, nur Ferrari kann die Marke mit dem Stern noch am Titelgewinn hindern, aber bei einem Rückstand von 126 Punkten der Italiener ist das unwahrscheinlich.
Bei vier Rennwagen in dieser Titelentscheidung haben wir Hunderte von Varianten, wie der Grand Prix ausgehen könnte.
Einfach gesagt, wird Mercedes dann Weltmeister, wenn sie mit beiden Fahrzeugen in die Punkte fahren und vor den zwei Ferrari ins Ziel kommen.
Wenn Mercedes ein Doppelsieg gelingt, oder ein Sieg und P3 oder ein Sieg und P4, dann ist die WM ebenfalls entschieden.
Ohne einen Ferrari-Sieg würden Mercedes die Ränge 2 und 3 oder 2 und 4 reichen. Gehen die Italiener leer aus (nicht in den Top-Ten oder Ausfall), so müssen Antonelli oder Russell nur unter die ersten Acht kommen, um den Sack zu schliessen.
Konstrukteurs-WM: Alle Sieger
1958 Vanvall
1959 Cooper
1960 Cooper
1961 Ferrari
1962 BRM
1963 Lotus
1964 Ferrari
1965 Lotus
1966 Brabham
1967 Brabham
1968 Lotus
1969 Matra
1970 Lotus
1971 Tyrrell
1972 Lotus
1973 Lotus
1974 McLaren
1975 Ferrari
1976 Ferrari
1977 Ferrari
1978 Lotus
1979 Ferrari
1980 Williams
1981 Williams
1982 Ferrari
1983 Ferrari
1984 McLaren
1985 McLaren
1986 Williams
1987 Williams
1988 McLaren
1989 McLaren
1990 McLaren
1991 McLaren
1992 Williams
1993 Williams
1994 Williams
1995 Benetton
1996 Williams
1997 Williams
1998 McLaren
1999 Ferrari
2000 Ferrari
2001 Ferrari
2002 Ferrari
2003 Ferrari
2004 Ferrari
2005 Renault
2006 Renault
2007 Ferrari
2008 Ferrari
2009 BrawnGP
2010 Red Bull Racing
2011 Red Bull Racing
2012 Red Bull Racing
2013 Red Bull Racing
2014 Mercedes
2015 Mercedes
2016 Mercedes
2017 Mercedes
2018 Mercedes
2019 Mercedes
2020 Mercedes
2021 Mercedes
2022 Red Bull Racing
2023 Red Bull Racing
2024 McLaren
2025 McLaren
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