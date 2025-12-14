Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Sauber-Teamchef Wheatley verrät: «An kritischem Punkt» wegen Unfallschäden

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley hat verraten, dass das Schweizer Team zwischenzeitlich an einem kritischen Punkt gewesen sei, weil wegen der vielen Unfälle die Ersatzteile knapp wurden.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Jonathan Wheatley (2. von rechts) am Sauber-Kommandostand
Jonathan Wheatley (2. von rechts) am Sauber-Kommandostand
Foto: Andy Hone/Getty Images
Jonathan Wheatley (2. von rechts) am Sauber-Kommandostand
© Andy Hone/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Ende einer langen Saison mit 24 GPs und sechs Sprints, verteilt über nahezu die gesamte Welt, ging das Personal in der Formel 1 auf dem Zahnfleisch. Die letzten sechs Rennen: Austin, Mexiko, Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Viele Flugstunden, viel Hin und Her in den Zeitzonen – und all das gedrängt in gerade mal acht Wochen. Enge WM-Duelle bis auf die letzten Meter taten ihr Übriges. Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley verriet, dass bei dem Schweizer Team, das über den Jahreswechsel zu Audi wird, aber noch eine andere Sache Kopfschmerzen bereitete: Ersatzteilknappheit.

Werbung

Werbung

2026 tritt ein komplett neues Reglement für die Autos in Kraft, die Boliden von 2025 sind also Auslaufmodelle, für die nur begrenzt Ersatzteile produziert wurden. Schließlich würde man die am Ende der Saison einfach nicht mehr brauchen – und hätte das Geld und die Mühe umsonst investiert. Daher hatten die Teams eine strikte Kalkulation, was Ersatzteile angeht. Zumal der Fokus im Laufe der Saison sowieso früh auf 2026 ging, um so viele Ressourcen wie möglich in die neue Generation Autos und damit in die Zukunft zu investieren.

Doch eine Serie von Crashes scheint Sauber an die Grenzen gebracht zu haben, wie Teamchef Jonathan Wheatley vage verriet in Abu Dhabi: «Wir kommen aus einem brutalen Triple-Header, die Zeitumstellung… Das ist hart. Aber wir haben in zwei Rennen den neunten Platz erreicht und haben uns von Schäden wieder erholt, über die ich bislang nichts verraten hatte.» Aha?

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wheatley: «Wegen des schweren Ausmaßes von Unfallschäden befanden wir uns an einem kritischen Punkt. Das Team hat unglaublichen Teamgeist gezeigt. Und das nicht nur hier an der Rennstrecke, sondern auch die Leute in der Fabrik, die uns die Ersatzteile hierhergebracht haben. Was könnte man sich als Teamchef eines Formel-1-Teams mehr wünschen?»

Werbung

Werbung

Wie knapp es war und was genau die Materialknappheit auslöste, wollte Wheatley auf Nachfrage nicht weiter erläutern. Es dürfte aber wohl um den Brasilien-GP gegangen sein, in dem Rookie Gabriel Bortoleto zweimal schwer verunfallte, dabei gleich zwei Sätze Flügel und Aufhängungen zerstörte. Weitere Einschläge von Bortoleto (Vegas) und Nico Hülkenberg (Katar) dürften die Lage verschärft haben. Am Ende reichte die Notreserve doch – aber es war anscheinend knapper, als es nach außen wirkte...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien