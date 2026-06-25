Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schlägt Oscar Piastri in Spielberg zurück? «Machen uns keine Illusionen»

McLaren-Star Oscar Piastri hat in Barcelona kein einfaches Rennwochenende erlebt. Was erwartet er beim anstehenden Kräftemessen auf dem Red Bull Ring? Der Australier dämpft die Erwartungen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Piastri ist überzeugt: McLaren wird in Spielberg nicht die Messlatte sein
Piastri ist überzeugt: McLaren wird in Spielberg nicht die Messlatte sein
Foto: Moy / XPB Images
Piastri ist überzeugt: McLaren wird in Spielberg nicht die Messlatte sein
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im vergangenen Jahr stand Oscar Piastri lange im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der junge Australier überzeugte mit seinen Auftritten an der Seite seines deutlich erfahreneren Teamkollegen Lando Norris und führte die WM auch lange an. Doch in der Schlussphase der WM liess die starke Form des McLaren-Piloten aus Melbourne nach und am Ende musste er sich mit dem dritten Platz begnügen, während sein Teamkollege Lando Norris den WM-Titelgewinn feiern durfte.

Werbung

Werbung

Die Enttäuschung des Vorjahres war auch beim Saisonstart 2026 noch spürbar, und mit dem Ausfall im Heimspiel führte der 25-Jährige seine Pechsträhne fort. Auch in China gab es im Rennen keine Punkte für Piastri, der erst beim dritten Grand Prix der Saison in Japan als Zweiter aufs Podesttreppchen zurückkehrte. Auch beim darauffolgenden Rennen in Miami lief es nicht schlecht für den Schützling von Mark Webber. Er schaffte es als Dritter ins Ziel.

Zuletzt tat sich Piastri aber wieder schwer mit seinem MCL40. Sowohl in Monaco als auch in Barcelona musste er sich mit dem fünften Platz begnügen. Nun steht das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring an. Die Strecke in der Steiermark war bisher ein gutes Pflaster für das McLaren-Team. Dennoch bleibt der neunfache GP-Sieger vorsichtig, wenn es um seine Chancen geht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Positive Überraschung auf dem Red Bull Ring?

Vor dem Start des achten Rennwochenendes in Österreich erklärte Piastri zunächst zwar: «Ich denke, persönlich kann ich zuversichtlich sein, denn ich habe ein gutes Verständnis dafür, warum das Barcelona-Rennen so schwierig für mich war. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und wir wissen, was wir tun müssen, damit sich das nicht wiederholt.»

Werbung

Werbung

Der 75-fache GP-Teilnehmer stellt aber auch gleich klar: «Ja, als Team hatten wir hier in der Vergangenheit gute Rennen. Aber Ferrari hat in Barcelona gute Fortschritte gemacht, Mercedes war auch in Spanien die Messlatte für alle anderen und ich habe gehört, dass Red Bull Racing hier was Grosses dabei hat. Es wird also nicht einfach für uns. Wir machen uns deshalb auch keine Illusionen, wir wissen, dass wir nicht das Team sein werden, das es zu schlagen gilt. Aber ich hoffe, dass wir nah dran sind, damit wir die Chancen nutzen können, die sich durch die Dramen der anderen Fahrer ergeben. Aus eigener Kraft weit vorne zu landen, wird sicher schwierig. Allerdings bin ich gerne bereit, mich in dieser Hinsicht überraschen zu lassen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

28

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien