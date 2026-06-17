Schlamassel Monaco-GP immer grösser: Auch Mercedes geht gegen die FIA vor

Wir sind ja mal gespannt, wann wir ein endgültiges Ergebnis des Traditions-GP von Monaco erhalten. Wir erinnern uns: Strafenhagel im Rennen mit verdächtig vielen Zeitstrafen für zu viel Speed in der Boxengasse.

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Wegen zweier Strafen wurde Alpine-Fahrer Pierre Gasly vom dritten Platz strafversetzt auf P7, das liessen die Franzosen nicht auf sich sitzen. Sie machten vom Recht auf Neubetrachtung Gebrauch, und siehe da – die FIA musste Messfehler einräumen, Gasly ist derzeit wieder Dritter.

Das fanden nun Red Bull Racing und McLaren nicht in Ordnung, sie haben gegen das Klassement Protest eingelegt. Und am Nachmittag des 17. Juni kommt heraus: Auch Mercedes geht gegen die FIA vor.

Bei Mercedes erhielt George Russell eine Fünsekundenstrafe, die wurde gemäss FIA nicht korrekt abgesessen, was eine Durchfahrtstrafe erzeugte, damit fiel der Engländer aus den Punkten.

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Nun bestätigt die FIA: Am Samstag, 20. Juni, wird es eine Videokonferenz geben mit FIA-Vertretern und Mercedes, bei welcher die verschiedenen Standpunkte auf den Tisch kommen.

Die FIA schreibt: «Die Stewards haben vom Mercedes-AMG Petronas F1 Team einen Antrag auf Überprüfung gemäss Artikel 14.1.1 des Internationalen Sportgesetzes der FIA erhalten, bezüglich der Entscheidung der Stewards des Grossen Preises von Monaco 2026, Dokument 99, Verstoß gegen Artikel B1.6.3a des FIA F1-Reglements in Bezug auf Auto 10.»

«Es sei darauf hingewiesen, dass diese Anhörung in zwei Teilen stattfinden wird. Der erste Teil dient der Feststellung der Zulässigkeit des Antrags; ist dieser zulässig, wird geprüft, ob ein ‚wesentliches und relevantes neues Element‘ vorliegt, das den Stewards zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidung nicht zur Verfügung stand.»

«Sollten die Stewards gemäss Artikel 14.3 des Internationalen Sportgesetzes der FIA feststellen, dass ein solches Element vorliegt, wird ein zweiter Teil der Anhörung zu einem noch bekanntzugebenden Zeitpunkt einberufen, höchstwahrscheinlich kurz nach dem ersten Teil der Anhörung.»

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