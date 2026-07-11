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Schlechte Nachricht für Max Verstappen? Warnung von Teamchef Laurent Mekies

Die WM-Runde in Silverstone gestaltete sich für das Red Bull Racing Team schwieriger als das Kräftemessen davor auf dem Red Bull Ring. Auch in Spa erwartet Teamchef Laurent Mekies kein leichtes Spiel.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Laurent Mekies erwartet, dass auch das Rennen in Spa nicht einfach wird
Laurent Mekies erwartet, dass auch das Rennen in Spa nicht einfach wird
Foto: Red Bull Content Pool
Laurent Mekies erwartet, dass auch das Rennen in Spa nicht einfach wird
© Red Bull Content Pool

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Ausgerechnet auf dem Silverstone Circuit, der dem eigenen F1-Werk am nächsten gelegenen Formel-1-Strecke, erlebte das Red Bull Racing Team ein schwieriges Wochenende. Das zeigt sich bereits in den Zahlen: Max Verstappen und Isack Hadjar konnten am Sprint-Wochenende in Grossbritannien gerade Mal 13 Punkte sammeln.

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Beim vorangegangenen Rennwochenende in Spielberg waren es noch doppelt so viele WM-Zähler – obwohl dort kein Mini-Rennen stattgefunden hat und demnach auch weniger Punkte vergeben wurden. Doch Verstappen schaffte es da, an der Spitze mitzukämpfen und den ersten GP-Podestplatz in diesem Jahr zu erobern. Und Hadjar kam als Sechster ins Ziel.

In Silverstone wurde Verstappen einmal mehr Opfer eines Heckflügel-Defekts, schon im Qualifying von Spielberg hatte ein ähnliches Problem für einen Abflug gesorgt. In Silverstone geschah es in der 48. Rennrunde, und Verstappen wurde dadurch aus dem Rennen gerissen. Dass er dennoch als Zwanzigster gewertet wurde, weil das Aus kurz vor dem Fallen der Zielflagge erfolgte, war natürlich kein Trost für den ehrgeizigen Niederländer und seine Mannschaft. Erfreulicher war da der fünfte Platz von Hadjar, der vom Pech seines Teamkollegen profitierte.

Teamchef Laurent Mekies erklärte nach dem Rennen dennoch: «Das Rennen hier verdeutlicht gut, wie komplex unsere aktuelle Situation mit den Autos ist. Vor einer Woche haben wir noch um den Sieg gekämpft, und nur wenige Tage später waren wir dermassen eingeschränkt, dass wir es nicht geschafft haben, unser Potenzial auszuschöpfen.»

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Dies sei durchaus auch mit der Streckencharakteristik verbunden, bestätigte der Ingenieur aus Frankreich: «Ja, wir glauben, dass sich dies auf einer Strecke wie Silverstone verstärkt. Denn auf Rundkursen, auf denen der Energie-Verbrauch hoch ist, haben wir offenbar mehr zu kämpfen. Auf solchen Pisten tun wir uns schwerer als die Konkurrenz.» Mekies warnte mit Blick auf das nächste Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: «Ich befürchte, dass Spa wohl auch in diese Kategorie fällt.»

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