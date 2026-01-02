Schlimmer als 2021? Harte Aussage von Damon Hill über Lewis Hamilton
Die erste Ferrari-Saison verlief für Lewis Hamilton schlechter als erwartet. Deshalb wird der siebenfache Weltmeister nicht gerne auf 2025 zurückblicken, ist sich Damon Hill sicher.
Ganz ohne Glanzpunkte verlief die Saison 2025 für Lewis Hamilton nicht. Der frühere Dauersieger schaffte es nach seinem Wechsel zu Ferrari schon früh an die Spitze – allerdings nur im ersten Sprint-Qualifying und Mini-Rennen des Jahres, das im Rahmen der zweiten WM-Runde in Shanghai über die Bühne ging.
Der Auftritt des siebenfachen Weltmeisters weckte Erwartungen, die aber nicht erfüllt werden konnten. Zum ersten Mal in 19 Formel-1-Jahren blieb der Brite ohne GP-Podest, während sein Teamkollege Charles Leclerc gleich sieben Mal aufs Treppchen durfte. Einen GP-Sieg durfte zwar auch der Monegasse nicht feiern. Am Ende des Jahres hatte er aber 86 Punkte mehr auf dem Konto als der Rekord-GP-Sieger im eigenen Team.
Die Saison 2025 wird Hamilton deshalb nicht in guter Erinnerung behalten, ist sich Damon Hill sicher. Der Weltmeister von 1996 erklärt im «Drive to Wynn»-Podcast mit Blick auf den Auftritt des Ferrari-Stars beim Saisonfinale in Abu Dhabi: «Ich glaube, dass Lewis ein besseres Rennen hatte. Er schaffte es in die Punkte. Aber es war keine Saison, auf die er gerne zurückblicken wird.»
«Vielleicht war es sogar schlimmer als 2021», ergänzte der 65-Jährige, der damit an die knappe WM-Niederlage von Hamilton gegen Verstappen bei dessen ersten Titeltriumph erinnerte. «Damals war die Enttäuschung riesengross, aber die Saison 2025 war ein echter Reinfall für ihn», fügte der 22-fache GP-Sieger an.
