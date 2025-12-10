Schock für Willi Weber: Ex-Schumi-Manager ausgeraubt!

Eine stattliche Villa im Viertel Kräherwald von Stuttgart, am Abend des 9. Dezember: Willi (eigentlich Wilhelm) Weber befindet sich mit seiner Frau sowie der Haushälterin im Haus, als sie Opfer eines Überfalls durch drei Einbrecher werden.

Die Einbrecher fesselten ihre Opfer, im Handgemenge zuvor wurde der erfolgreiche Unternehmer verletzt. Danach machten sich die Einbrecher über die Tresore her. Es ist nicht bestätigt, was dabei entwendet wurde.

Nachdem die Täter über alle Berge waren, gelang es einem der Opfer, die Fesseln abzustreifen und die Polizei zu rufen. Willi Weber gegenüber der Bild-Zeitung: «Ich habe ein blaues Auge. Es geht mir beschissen. Ich stehe unter Schock.»

Willi Weber hat Michael Schumacher zum damals erfolgreichsten Formel-1-Fahrer gemacht (sieben WM-Titel, 91 Siege) und Ralf Schumacher zum sechsfachen GP-Sieger.

Nach einem Schlaganfall im Jahre 2020 und einer langen Erholungsphase wurde es ruhig um Weber. Die Villa aus dem Jahre 2004, in welcher es nun zum Einbruch kam, steht eigentlich zum Verkauf, Weber plant seit längeren einen Umzug nach Frankfurt.