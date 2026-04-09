Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schock: Verstappen-Begleiter zu McLaren? McLaren-Chef Stella zu Ferrari?

Der niederländische Limburger behauptet: Der langjährige Verstappen-Begleiter Gianpiero Lambiase ziehe Ende 2027 zu McLaren, und McLaren-Teamchef Andrea Stella wolle zurück zu Ferrari.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Gianpiero Lambiase
Max Verstappen und Gianpiero Lambiase
Foto: XPB
Max Verstappen und Gianpiero Lambiase
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die niederländische Tageszeitung Limburger behauptet: Max Verstappen werde seinen langjährigen Red Bull Racing-Weggefährten Gianpiero Lambiase verlieren, der 45-jährige Brite mit italienischen Wurzeln habe ein Angebot von McLaren angenommen.

Werbung

Werbung

Der Wechsel soll erst auf Ende 2027 vollzogen werden. Wann Lambiase, sollte dies alles stimmen, seine Arbeit bei Red Bull Racing niederlegt, ist nicht bekannt.

Lambiase, der Max Verstappen zu vier WM-Titeln führte, soll Angebote von McLaren, Aston Martin und Williams gehabt haben. Und er solle bei McLaren erheblich besser verdienen als bislang.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Er wäre nicht der erste Fachmann, der von RBR zu McLaren zieht: McLaren hatte sich 2023 Chefdesigner Rob Marshall geangelt und 2024 Will Courtney, der aus dem Strategie-Team von Red Bull Racing zum Sportdirektor bei McLaren wurde.

Werbung

Werbung

Es wird noch aufregender: De Limburger will herausgefunden haben, dass McLaren-Teamchef Andrea Stella mit einer Rückkehr zu Ferrari liebäugle!

Weder McLaren noch Red Bull Racing äussern sich zu den Behauptungen des Limburger.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien