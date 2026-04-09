Schock: Verstappen-Begleiter zu McLaren? McLaren-Chef Stella zu Ferrari?
Der niederländische Limburger behauptet: Der langjährige Verstappen-Begleiter Gianpiero Lambiase ziehe Ende 2027 zu McLaren, und McLaren-Teamchef Andrea Stella wolle zurück zu Ferrari.
Die niederländische Tageszeitung Limburger behauptet: Max Verstappen werde seinen langjährigen Red Bull Racing-Weggefährten Gianpiero Lambiase verlieren, der 45-jährige Brite mit italienischen Wurzeln habe ein Angebot von McLaren angenommen.
Der Wechsel soll erst auf Ende 2027 vollzogen werden. Wann Lambiase, sollte dies alles stimmen, seine Arbeit bei Red Bull Racing niederlegt, ist nicht bekannt.
Lambiase, der Max Verstappen zu vier WM-Titeln führte, soll Angebote von McLaren, Aston Martin und Williams gehabt haben. Und er solle bei McLaren erheblich besser verdienen als bislang.
Er wäre nicht der erste Fachmann, der von RBR zu McLaren zieht: McLaren hatte sich 2023 Chefdesigner Rob Marshall geangelt und 2024 Will Courtney, der aus dem Strategie-Team von Red Bull Racing zum Sportdirektor bei McLaren wurde.
Es wird noch aufregender: De Limburger will herausgefunden haben, dass McLaren-Teamchef Andrea Stella mit einer Rückkehr zu Ferrari liebäugle!
Weder McLaren noch Red Bull Racing äussern sich zu den Behauptungen des Limburger.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand