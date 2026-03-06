Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schock vor Australien-GP: Aston Martin-Honda in Melbourne nicht am Start?

Die Nachrichten rund um Aston Martin-Honda werden immer gruseliger: Wie sich nun herausstellt, ist die Ersatzteil-Situation bei den Batterien so gravierend, dass Aston Martin beim GP fehlen könnte!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Aston Martin in Bahrain – und in Australien geht es so weiter
Aston Martin in Bahrain – und in Australien geht es so weiter
Foto: XPB
Aston Martin in Bahrain – und in Australien geht es so weiter
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Da freuten sich die Fans darüber, dass die Formel 1 wieder aus 22 Fahrzeugen besteht, aber beim WM-Auftakt in Australien könnten dennoch nur 20 am Start stehen. Und das liegt an Aston Martin-Honda.

Werbung

Werbung

Wie zuvor bei den Wintertests gab es an den Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll auch im Australien-Training grosse Schwierigkeiten, und der Knackpunkt ist die Batterie.

Von 4 Batterien sind 2 schon kaputt …

Aston Martin-Teamchef Adrian Newey hat im Fahrerlager des Albert Park Circuit erklärt: «Wir sind mit vier Batterien nach Melbourne gereist, und mit zwei davon gab es Probleme. Nach derzeitigem Stand haben wir für den Rest des Wochenendes also noch zwei Stück übrig. Wenn ich mir ansehe, in welchem Masse die Batterien beschädigt werden, dann ist das eine ziemlich beängstigende Ausgangslage.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Natürlich hoffen wir, dass wir den Rest des Wochenendes überstehen mit nur zwei Batterien. Aber konkret sagen lässt sich das nicht. Wir müssen auf das Beste hoffen.»

Werbung

Werbung

Als ein Kollege nachhakt, ob man nicht aus Japan frische Batterien einfliegen könne, muss Newey zugeben: «Nein, das ist leider nicht möglich, denn es gibt keine.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

1:19,729

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,214

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,320

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

32

+0,321

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

30

+0,562

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

13

+0,637

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

29

+1,065

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

30

+1,193

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

28

+1,212

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

29

+1,450

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien