Schock vor Australien-GP: Aston Martin-Honda in Melbourne nicht am Start?

Da freuten sich die Fans darüber, dass die Formel 1 wieder aus 22 Fahrzeugen besteht, aber beim WM-Auftakt in Australien könnten dennoch nur 20 am Start stehen. Und das liegt an Aston Martin-Honda.

Wie zuvor bei den Wintertests gab es an den Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll auch im Australien-Training grosse Schwierigkeiten, und der Knackpunkt ist die Batterie.

Von 4 Batterien sind 2 schon kaputt …

Aston Martin-Teamchef Adrian Newey hat im Fahrerlager des Albert Park Circuit erklärt: «Wir sind mit vier Batterien nach Melbourne gereist, und mit zwei davon gab es Probleme. Nach derzeitigem Stand haben wir für den Rest des Wochenendes also noch zwei Stück übrig. Wenn ich mir ansehe, in welchem Masse die Batterien beschädigt werden, dann ist das eine ziemlich beängstigende Ausgangslage.»

«Natürlich hoffen wir, dass wir den Rest des Wochenendes überstehen mit nur zwei Batterien. Aber konkret sagen lässt sich das nicht. Wir müssen auf das Beste hoffen.»

Als ein Kollege nachhakt, ob man nicht aus Japan frische Batterien einfliegen könne, muss Newey zugeben: «Nein, das ist leider nicht möglich, denn es gibt keine.»