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Schräg: Bahrain-GP in Malaysia. Keine Sorge, es geht noch verrückter

Der Grosse Preis von Bahrain findet 2026 auf dem Sepang International Circuit in Malaysia statt. Sie finden das ein wenig schräg? Keine Sorge, es geht in der Formel-1-WM durchaus noch verrückter.

Formel 1

Schräg: Grand Prix Bahrain auf Sepang International Circuit von Malaysia
Schräg: Grand Prix Bahrain auf Sepang International Circuit von Malaysia
Foto: BIC
Schräg: Grand Prix Bahrain auf Sepang International Circuit von Malaysia
© BIC

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Die Ausgangslage vor sechs Monaten: Unsichere Situation im Nahen Osten, der Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management teilten im Frühling mit – die beiden arabischen WM-Läufe in Bahrain und Saudi-Arabien können derzeit nicht stattfinden.

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Die Lage heute: Die Saudis haben ihren Grand Prix sausen lassen, ob der WM-Schluss aus Katar und Abu Dhabi bestehen wird, dahinter muss ein fettes Fragezeichen gesetzt werden. Und die Bahraini? Die haben eine schräge, aber clevere Lösung gefunden – der Grosse Preis von Bahrain 2026 findet auf dem Sepang International Circuit von Malaysia statt.

Formel-1-WM-Läufe als geografische Mogelpackung oder ohne Nationen-Bezeichnung, das kommt gar nicht so selten vor.

2020 kehrte die Formel 1 ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola zurück, aber der Traditions-GP hiess nicht mehr Grosser Preis von San Marino, wie von 1981 bis 2006, sondern wurde nach der Region benannt – Emilia-Romagna.

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Dies war während der Corona-Pandemie einer von sechs WM-Läufen 2020 ohne Nationenbezeichnung, weil Rennpromoter ohne Zuschauer keine Einnahmen haben und staatliche Tourismusbehörden Zuschüsse an die Formel 1 zahlen, um Werbung für Fremdenverkehr zu machen.

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Erstmals in 70 Jahren Formel 1 hiess 2020 ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark», und WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel kommen häufiger vor als viele Fans denken würden. Eine kleine Liste gefällig?

Der Grosse Preis von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).

Der Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA). Weil auf dem Parkplatz des berühmten Hotels gefahren wurde.

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Der Dallas Grand Prix in den USA (1984).

Der Grand Prix von Europa (in den 1950er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).

Der Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995), als zweites Rennen in Japan neben Suzuka.

Der Pescara Grand Prix (1957 in Italien). Das Rennen rückte nur deshalb in den Rennkalender, weil die Läufe in den Niederlanden und in Belgien abgesagt wurden. Die Organisatoren von Zandvoort und Spa hatten den Rennställen weniger Startfeld offeriert, was von den Teams abgelehnt wurde.

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Neben dem Steiermark-GP kamen zu Corona-Zeiten 2020 hinzu: Grand Prix zum 70. Geburtstag der Formel 1 (gefahren in Silverstone), Grand Prix der Toskana in Mugello sowie Grosser Preis der Eifel auf dem Nürburgring – da das Namensrecht an der Bezeichnung Grosser Preis von Deutschland dem Automobilclub von Deutschland gehört, das 2020er Rennen jedoch vom ADAC organisiert wurde, musste dieser einen anderen Namen tragen.

Damals ebenfalls neu: «Sakhir Grand Prix» in Bahrain, benannt nach dem Hauptsponsor und der Wüste, in welcher die Rennstrecke liegt. Der Sakhir-GP fand auf dem äusseren Ring der arabischen Piste statt, mit Rundenzeiten von 53 Sekunden!

Seit 2022 im Programm: Der Grosse Preis von Miami. Das Prädikat Grand Prix der USA gehört Austin (Texas).

Seit November 2023 haben wir wieder einen Las Vegas Grand Prix.

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Und wo wir thematisch gerade in den USA weilen: Von 1950 bis 1960 gehörte das berühmte Indy 500 zur Formel-1-WM, obschon sich nur eine Handvoll europäischer F1-Fahrer in den Nudeltopf wagten und das Rennen damals weder Grand Prix hiess, noch eine Landesbezeichnung trug.

Und, last but not least, seit 2026 im Programm der Königsklasse: Der Barcelona-Catalunya-GP, denn die Madrilenen haben sich die Bezeichnung Grosser Preis von Spanien für das Rennen auf dem neuen Madring gekrallt.

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