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Schräge Szene: Wieso wurde São Paulo-Sieger Norris von Feuerwerk getroffen?

Lando Norris, Formel-1-Champion von 2025, hat den São Paulo-GP in überzeugender Manier gewonnen. So richtig heiss wurde es für den inzwischen 14-fachen GP-Sieger erst bei der Siegerehrung.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris: Feuerwerk am Kopf, Flaschenhals in der Hand
Lando Norris: Feuerwerk am Kopf, Flaschenhals in der Hand
Foto: XPB
Lando Norris: Feuerwerk am Kopf, Flaschenhals in der Hand
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das ist typisch Lando Norris: Der Engländer hat die Angewohnheit, auf dem Siegerpodest seine Champagner-Pulle so auf den Boden zu knallen, dass es oben den Zapfen raushaut.

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Nach seinem feinen Sieg beim São Paulo-GP ging das gleich zweifach schief: Die Flasche zersprang in tausend Stücke, der verblüffete Norris hatte nur noch den Flaschenhals in der linken Hand.

Da der Brite zudem von den zwei Red Bull Racing-Fahrern Max Verstappen und Isack Hadjar tüchtig mit Schampus eingenässt worden war, Einiges davon in die Augen, konnte Norris nicht richtig sehen und stolperte genau in den Weg von Vulkan-artigem Feuerwerk auf dem Siegerpodest.

Im Artikel erwähnt

Der Funkenregen traf Norris am Kopf. Norris zuckte sofort zur Seite und griff sich ans Ohr. Zum Glück blieb der zweifache São Paulo-GP-Sieger unverletzt, wie McLaren-Teamchef Andrea Stelle später bestätigt hat. Auch an der zerbrochenen Flasche zog sich Norris keine Verletzung zu.

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Das ist nicht immer so: 2020 in Monza ging die Flasche ebenfalls kaputt, und Lando erlitt Schnittwunden.

Unvergessen auch die Szenen in Ungarn 2023, als Norris seinen Flaschentrick zeigen wollte. Die Flasche war komplett unbeeindruckt, aber der Schlag brachte die daneben stehende Sieger-Vase von Max Verstappen uns Wanken, sie fiel prompt um und zerbrach. Später stellten die Organisatoren für den Niederländer eine neue her.

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