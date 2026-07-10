Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schuldeingeständnis: Alex Albon übt sich in Silverstone in Selbstkritik

Für Alex Albon war der GP auf dem Silverstone Circuit eigentlich schon in der ersten Runde gelaufen, weil er Ollie Bearman zu nahe kam. Dafür übernimmt der Williams-Routinier die volle Verantwortung.

Formel 1

Alex Albons Rennen war nach der ersten Runde im Grunde gelaufen
Alex Albons Rennen war nach der ersten Runde im Grunde gelaufen
Foto: Moy / XPB Images
Alex Albons Rennen war nach der ersten Runde im Grunde gelaufen
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Die Ausgangslage für den Grossbritannien-GP, der für den in London geborenen Thai-Engländer Alex Albon als Heimspiel betrachtet werden kann, war nicht die Beste: Der Williams-Pilot musste von Startplatz 16 losfahren. Und schon in der ersten Runde war das Heimspiel für ihn im Grunde gelaufen, denn er Kollidierte mit Ollie Bearmans Haas-Renner.

Werbung

Werbung

Albon musste nach dem unliebsamen Treffen nicht nur an die Box, um sich eine neue Fahrzeugnase montieren zu lassen. Er kassierte auch eine Zeitstrafe - spätestens da wusste er, dass das Rennen gelaufen war. Das Team liess ihn im Rennen, um ein paar Upgrades zu testen. Nach 43 Runden stellte er seinen Dienstwagen an der Box ab, es war das vierte Mal in diesem Jahr, dass er die Zielflagge nicht sah – drei Mal fiel er aus, einmal konnte er erst gar nicht zum Rennen antreten.

«Das war mein Fehler», seufzte der 30-Jährige daraufhin. «Ich kam beim Start nicht gut weg und dann blockierten meine Räder. Das war's dann leider. Das hat mein Rennen ruiniert und danach nutzten wir die Gelegenheit, um den neuen Frontflügel zu testen und einige Dinge zu erledigen, für die wir während eines normalen Rennwochenendes normalerweise keine Zeit haben.»

Im Artikel erwähnt

«Das fasst die bisherige Saison ganz gut zusammen – im Grunde brauchen wir einfach mal ein reibungsloses Rennen», fügte Albon an, und wiederholte: «Dieses Rennen ging auf meine Kappe, die erste Runde war nicht gut genug.» Zum Schluss versprach er: «Wir werden versuchen, stärker zurückzuschlagen.»

Werbung

Werbung

Das Williams-Team hat in der bisherigen Saison nur wenige Upgrades auf die Strecke gebracht. Für das Rennwochenende in Grossbritannien hatten sie aber einige neue Teile im Gepäck, wobei der neue Frontflügel die wichtigste Neuerung war. Bald soll ein umfangreiches Upgrade folgen, das dem Team aus Grove helfen soll, den Anschluss ans Mittelfeld zu finden.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM