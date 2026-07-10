Schuldeingeständnis: Alex Albon übt sich in Silverstone in Selbstkritik

Die Ausgangslage für den Grossbritannien-GP, der für den in London geborenen Thai-Engländer Alex Albon als Heimspiel betrachtet werden kann, war nicht die Beste: Der Williams-Pilot musste von Startplatz 16 losfahren. Und schon in der ersten Runde war das Heimspiel für ihn im Grunde gelaufen, denn er Kollidierte mit Ollie Bearmans Haas-Renner.

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Albon musste nach dem unliebsamen Treffen nicht nur an die Box, um sich eine neue Fahrzeugnase montieren zu lassen. Er kassierte auch eine Zeitstrafe - spätestens da wusste er, dass das Rennen gelaufen war. Das Team liess ihn im Rennen, um ein paar Upgrades zu testen. Nach 43 Runden stellte er seinen Dienstwagen an der Box ab, es war das vierte Mal in diesem Jahr, dass er die Zielflagge nicht sah – drei Mal fiel er aus, einmal konnte er erst gar nicht zum Rennen antreten.

«Das war mein Fehler», seufzte der 30-Jährige daraufhin. «Ich kam beim Start nicht gut weg und dann blockierten meine Räder. Das war's dann leider. Das hat mein Rennen ruiniert und danach nutzten wir die Gelegenheit, um den neuen Frontflügel zu testen und einige Dinge zu erledigen, für die wir während eines normalen Rennwochenendes normalerweise keine Zeit haben.»

«Das fasst die bisherige Saison ganz gut zusammen – im Grunde brauchen wir einfach mal ein reibungsloses Rennen», fügte Albon an, und wiederholte: «Dieses Rennen ging auf meine Kappe, die erste Runde war nicht gut genug.» Zum Schluss versprach er: «Wir werden versuchen, stärker zurückzuschlagen.»

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Das Williams-Team hat in der bisherigen Saison nur wenige Upgrades auf die Strecke gebracht. Für das Rennwochenende in Grossbritannien hatten sie aber einige neue Teile im Gepäck, wobei der neue Frontflügel die wichtigste Neuerung war. Bald soll ein umfangreiches Upgrade folgen, das dem Team aus Grove helfen soll, den Anschluss ans Mittelfeld zu finden.