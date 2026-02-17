Sebastian Vettel zu Formel-1-Job: «Es gibt ja auch andere Teams»

Zwischen dem zweiten und dritten Test vor der neuen Formel-1-Saison 2026 kamen im Schweizer Verkehrshaus in Luzern gleich mehrere prominente Formel-1-Köpfe zusammen. In der Ausstellung «Red Bull World of Racing» fand am Montagabend eine Spezialausgabe von «Sport und Talk» bei ServusTV statt – dieses Mal nicht wie gewohnt aus dem Hangar-7.

Großes Thema waren natürlich die Tests mit den neuen Autos – mit neuem Chassis und neuen Motoren. Die Autos sind nun kürzer, schmaler und leichter, und sie bieten weniger Luftwiderstand. Neben den Ex-Fahrern Christian Klien (43) und Marc Surer (74) und Aerodynamik-Spezialist Philipp Brändle (38) war in der Luzerner Fasnacht auch der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (38) mit dabei.

Der Wahl-Schweizer zur aktuellen Lage in der neuen halb-elektrischen Formel 1: «Ich glaube, wir müssen da noch ein wenig warten. Klar haben einige Teams jetzt ein wenig ruhigere Tage gehabt und einige Teams etwas mehr Stress. Es ist jetzt schon ein wenig viel mit den neuen Motoren. Ein Fahrer will ja grundsätzlich schnell fahren und nicht irgendwelche Knöpfe drücken und in irgendwelchen Modi sein.» Mehrfach klagten Fahrer, die Steuerung der neuen Autos sei kompliziert. Vettel weiß aber auch aus eigener Erfahrung: «Diese ganzen Meetings können auch den Unterschied ausmachen.»

Vettel mit Blick aufs Reglement: «Ich finde nicht, dass alles gut ist. Man muss ein wenig warten, es ist sehr viel los im Moment. Es gibt die generelle Frage: Was ist die Grund-DNA? Die Fahrer haben Recht: Es ist die Königsklasse und ich muss die beherrschen. Dann kommen noch die Komponenten dazu, dass man auch den Kopf einschalten muss. Die Frage ist, ab welchen Punkt das zu viel ist?»

Zum eigenen Feuer für die Formel 1 gesteht der gebürtige Heppenheimer dann: «Von der Fitness her könnte ich mir das schon noch vorstellen, mich da mal reinsetzen. Aber so eine ganze Saison und eben die ganzen Meetings...ich weiß nicht.»

Sebastian Vettel über einen möglichen neuen Job im Formel-1-Paddock

Zu einem möglichen künftigen Job in der Formel 1 sagt Vettel: «Es war ja irgendwann mal klar, dass der Helmut (Marko, ehemaliger Motorsportberater, Anm.) in seiner Funktion bei Red Bull so nicht zu ersetzen ist. Wir hatten lose Gespräche. Das Team hat sich jetzt aber neu aufgestellt und das ist auch gut so.» Und dann sagt Vettel: «Aber ich war ja in meiner Karriere auch bei anderen Teams und habe eigentlich nirgends verbrannte Erde hinterlassen.»