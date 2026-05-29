Seltene Ehre für Oscar Piastri: F1-Star ist Namensgeber für Urzeit-Wespe

Corentin Jouault von der Oxford Universität, Di-Ying Huang vom Nanjing Institut für Geologie und Paläontologie und Celso O. Azevedo von der Universidade Federal do Espírito Santo haben ein in Myanmar gefundenes Fossil einer bisher unbekannte Urzeit-Wespe untersucht, das in einem Bernstein eingeschlossen ist, dessen Farbe an den Papaya-Look von McLaren erinnert.

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Dies ist mit ein Grund, warum bei der Frage, wie die knapp 98 Millionen Jahre alte Wespenart aus der Kreidezeit heissen soll, ein Formel-1-inspirierter Name gewählt wurde. Denn die Namenswahl von Jouault fiel auf Gwesped piastrii, womit der Forscher seine Vorliebe für den australischen McLaren-Star zum Ausdruck brachte.

Der Name «soll Oscar Piastris Erfolge in der Formel 1 ehren, und wurde auch gewählt, weil die Farbe des Bernsteins an das ikonische McLaren-Orange erinnert», heisst es in einem Artikel, der im Fachmagazin «Palaeoworld» erschienen ist.

Piastri reagierte in den sozialen Medien mit ein paar Wortspielen auf die Schlagzeilen, er sei ganz aus dem Häuschen betonte er, und liess es sich nicht nehmen, ein Wortspiel mit dem Ausdruck «buzzing» in seine Reaktion einzubauen, was sowohl mit «summen» als auch «ausflippen» übersetzt werden kann. Und er erklärte auf eine Reaktion seines Teams: «Ich habe von dem ganzen Wirbel in den Nachrichten gehört. Ich bin berühmt. Ich bin nun Teil der biologischen Geschichte.»

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Der 25-Jährige erlebte in Montreal einen schwierigen Rennsonntag, der mit dem elften Platz enttäuschend endete. Bald darf er in Monte Carlo Wiedergutmachung leisten. Bevor er die Reise ins Fürstentum antritt, vertreibt sich der Rennfahrer aus Melbourne die Zeit mit einem Besuch bei der berühmt-berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man.