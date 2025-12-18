Weiter zum Inhalt
Seltenes Talent: Carlos Sainz wie Max Verstappen

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verfügt über viele Fertigkeiten, ein Talent zeichnet ihn aber besonders aus – und verbindet ihn mit Carlos Sainz, wie Jacques Villeneuve erklärt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen und Carlos Sainz verbindet eine besondere Gabe
Max Verstappen und Carlos Sainz verbindet eine besondere Gabe
Foto: Simon Galloway / Getty Images
Max Verstappen und Carlos Sainz verbindet eine besondere Gabe
© Simon Galloway / Getty Images

Im Artikel erwähnt

Die WM-Krone musste Max Verstappen in diesem Jahr an Lando Norris weiterreichen, allerdings konnte vierfache Champion bis zum Schluss um den Titel kämpfen – und am Ende machten nur zwei WM-Punkte den Unterschied. Das lag nicht zuletzt daran, dass das Red Bull Racing Team den Dienstwagen des Niederländers verbessern und damit das Blatt wenden konnte.

Der Aufschwung geht nicht zuletzt auch auf das Feedback des 28-jährigen Ausnahmekönners zurück, ist sich der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Jacques Villeneuve sicher. Der Weltmeister von 1997 ist überzeugt: Die Fähigkeit, das Fahrverhalten richtig zu deuten zeichnet den 71-fachen GP-Sieger aus.

Aber nicht nur Verstappen verfügt über dieses Talent, wie der Kanadier im «High Performance Podcast» erklärt: «Die meisten Fahrer steigen aus dem Auto, schauen sich die Daten an, und finden dann die Antworten. Aber ihnen fehlen eigentlich die Fragen – diese muss man ihnen geben, und oft sieht man dann, dass sie komplett in die falsche Richtung gehen.»

«Das ist die moderne Art der Rennfahrerei», ergänzt der 54-Jährige, und betont: «Aber Max ist in dieser Hinsicht sehr altmodisch – und ich denke, dass Carlos Sainz das auch ist. Natürlich verwendet er auch viele Daten, aber im Auto hat er bereits während des Fahrens ein Verständnis davon, was passiert.»

Sainz musste Ende 2024 sein Ferrari-Cockpit Lewis Hamilton überlassen, der Spanier entschied sich, im Williams-Team Aufbauarbeit zu leisten. Der vierfache GP-Sieger schaffte es zwar nur in 12 der 24 Grands Prix in diesem Jahr in die Punkte. Zwei Mal – in Baku und Katar – stand er aber als Dritter auf dem Podest.

