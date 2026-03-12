Weiter zum Inhalt
Sergio Pérez (Cadillac) schlägt Alarm: Riesen-Crash ist nur Frage der Zeit

Die Fahrer machen sich Sorgen über die neuen Rennwagen, die stark unterschiedlich losfahren, und übers Energie-Management. GP-Sieger Sergio Pérez: «Der Riesen-Crash ist nur eine Frage der Zeit.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Sergio Pérez
Sergio Pérez
Foto: XPB
Sergio Pérez
© XPB

Viele Fahrer haben beim Autosport-Weltverband FIA ihre Bedenken deponiert: Ihnen missfällt, wie die neue Rennwagen-Generation gefahren werden muss. In Australien hat sich bestätigt, was wir in Bahrain schon erkannt hatten – wenn die Autos unterschiedlich Energie sammeln, kommt es zu grossen Speed-Unterschieden, wir liegen da ratz-fatz im Bereich von 40, 50 km/h.

Die Piloten machen sich auch Sorgen über haarige Szenen am Start, wenn die Fahrzeuge höchst unterschiedlich losfahren. Nur die katzengleiche Reaktion von Franco Colapinto hat in Australien eine Kollision mit dem Wagen von Liam Lawson verhindert.

Der Mexikaner Sergio Pérez (36) hat genug gesehen. Er sagt im Fahrerlager des Shanghai International Circuit: «Es ist sehr bedauerlich, dass ich so etwas sagen muss, aber aus meiner Sicht ist ein Riesen-Crash nur eine Frage der Zeit.»

Pérez: «Dann kann es sehr gefährlich werden»

Der 282-fache GP-Teilnehmer und WM-Zweite von 2023 begründet das so: «Diese Antriebseinheiten sind beim Start so schwierig. Man kann einen guten Start hinlegen oder einen schlechten, abhängig von ganz viel verschiedenen Faktoren. Es kann zum Anti-Stall kommen, wie bei Lawson, und das kann dann sehr gefährlich werden, weil die Geschwindigkeiten, die man innerhalb von zwei bis drei Sekunden erreicht, extrem sind.»

Der Anti-Stall ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass der Motor abstirbt, wenn die Drehzahl für den Start zu niedrig ist.

Pérez weiter: «Das ganze Thema ist sehr schwierig, ganz ehrlich – ich weiss auch nicht, was man da machen kann.»

Pérez: «Ich fand den Sport in Australien gekünstelt»

Die sportliche Action hat dem erfahrenen Mexikaner überhaupt nicht gefallen: «Ich fand den Sport in Australien gekünstelt. Alles läuft nur über einen Knopf. Du überholst, später wirst du selber überholt. Es fühlt sich an wie Mario Kart.»

«Aber das wird sich einpendeln. Wir brauchen ein wenig Zeit. Ich glaube noch immer, dass der Fahrer den Unterschied ausmachen kann, aber dazu müssen wir alle dazulernen.»

"Es wird sich einpendeln. Es sind noch sehr frühe Tage mit diesen Regeln, das braucht Zeit. Aber was wir in Melbourne gesehen haben – ich spreche als Fan – hat mir nicht gefallen."

Pérez weiss: «Viele Teams sind unzufrieden. Doch etwas am Reglement zu machen, ist so gut wie unmöglich, weil einige Rennställe derzeit einen Vorteil haben. Und den geben sie gewiss nicht freiwillig her. Was wir derzeit haben, das ist unterm Strich für keinen gut.»

