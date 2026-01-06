Weiter zum Inhalt
Sergio Pérez: Bittere Abrechnung mit Christian Horner

Sergio Pérez kehrt nach einem Jahr Zwangspause auf die GP-Bühne zurück, mit dem neuen Formel-1-Rennstall Cadillac. In einem Podcast äussert sich der sechsfache GP-Sieger mit grosser Verbitterung.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Sergio Pérez als Fahrer von Red Bull Racing
Sergio Pérez als Fahrer von Red Bull Racing
Foto: Grand Prix Photo
Sergio Pérez als Fahrer von Red Bull Racing
© Grand Prix Photo

Die Formel 1 erlebt 2026 komplett neue Rennwagen – und die Rückkehr von zwei bewährten Piloten: Das elfte F1-Team Cadillac geht mit den Routiniers Sergio Pérez und Valtteri Bottas an den Start.

Der 281-fache GP-Teilnehmer Pérez scheint die Trennung von Red Bull Racing Ende 2024 noch nicht verdaut zu haben. Im Podcast Cracks von Oso Travo macht er dem früheren RBR-Teamchef Christian Horner grosse Vorwürfe.

Der WM-Zweite von 2023 sagt: «Mir war immer klar, was auf mich zukommt, als ich dort unterschrieben habe. Horner sagte mir bei den Verhandlungen: ‚Wir sind verpflichtet, zwei Autos einzusetzen, aber dieses Projekt ist für Max entstanden.’ Ich antwortete: Das spielt keine Rolle, ich werde helfen, den Wagen zu entwickeln, ich werde das Team unterstützen.»

«2024 entstand dann enormer Druck. Christian hatte ein paar Probleme, und ich diente als willkommene Ablenkung. Auf einmal redeten alle über meine Leistungen und darüber, wie schwer ich mich tue.»

Der sechsfache GP-Sieger klingt bitter, als er hinzufügt: «Oft entstand der Eindruck, die mittelmässigen Darbietungen lägen nur an mir. Aber ich wusste: Das ist nicht wahr. Ich habe nie an mir gezweifelt. Aber ich habe den Wagen kritisiert.»

«Und dann begann auch Max sich über das Auto zu beschweren, und er war der Mann, der mit einem lebhaften Fahrzeugheck am besten zurechtkam. Wenn also Verstappen den Wagen bemängelt, dann muss es schrecklich sein. In Monza sagte Max: ‚So kann ich nicht fahren.’ Und endlich begannen sie auf uns zu hören.»

«Beim folgenden Rennen in Baku hatten ich einen modifizierten Unterboden am Auto, umgebaut gemäss der Forderungen von Max. Ich war im Training eine Sekunde schneller als die Anderen. Alles lief super. Ich kämpfte um den Sieg, dann kam die Kollision mit Sainz in der letzten Runde, und ich habe diesen Unterboden nie wieder aus der Nähe gesehen.»

«Letztlich wurde alles zu einem Problem. War ich schneller als Max, war es ein Problem. War ich langsamer als Max, war es ein Problem. Statt mich zu beklagen, versuchte ich halt, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.»

Der Vertrag mit Pérez wurde aufgelöst, und «Checo» stellte Horner zur Rede: «Was machst du eigentlich, wenn das mit meinem Nachfolger Liam Lawson nicht funktioniert? Horner meinte: ‚Ach, wir haben ja noch Yuki Tsunoda.’ Ich sagte: Und wenn das auch mit Yuki nicht klappt? Und Horner antwortete: ‚Nun, wir haben genügend Fahrer.’ Worauf ich zu ihm meinte – du weisst schon, dass du sie alle verheizen wirst. Und Horner sagte: ‚Ja, ich weiss.‘»

