Pünktlich zum Jubiläum in Mexiko: Sergio Pérez verlängert Cadillac-Vertrag

Seit diesem Jahr ist Sergio Pérez in den Farben von Formel-1-Neueinsteiger Cadillac auf der Strecke, und obwohl das Auto des US-Rennstalls derzeit erwartungsgemäss noch nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, bekommt der GP-Routinier für seine Einsätze viel Lob – sowohl vom Teamchef als auch von den Experten und Fans.

Werbung

Werbung

In dieser Woche steht das Heimspiel des Rennfahrers aus Guadalajara an, und in Mexiko-Stadt wird der 36-Jährige auch einen beachtlichen Meilenstein in seiner Karriere feiern: Er wird seinen 300. GP bestreiten. Zur Feier gibt er am heutigen Mittwoch auch auf den Strassen von Mexiko-Stadt bei einem Showrun Gas.

Im Rahmen dieses speziellen Auftritts kann Pérez dann auch gleich seine Vertragsverlängerung feiern, die das Team heute bestätigt hat. Der sechsfache GP-Sieger wird bis mindestens Ende 2029 für das Cadillac-Team in der Formel-1-WM mitkämpfen.

Sergio Pérez: Versprechen an das Cadillac-Team und die Fans

«Ich war von Anfang an Teil des Cadillac-Teams und ich habe von der ersten Stunde an fest an dieses Projekt geglaubt. Die Verlängerung meines Vertrags fühlt sich deshalb wie die natürliche Fortsetzung dieses Kapitels an», sagt Pérez zu seiner Verlängerung. Er weiss: «Ein Formel-1-Team von Grund auf aufzubauen, erfordert Zeit, unermüdliche Arbeit und Geduld, aber die Fortschritte, die wir gemeinsam machen, sind unglaublich bereichernd. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, und ich werde mich in den nächsten drei Jahren voll und ganz dafür einsetzen.»

Werbung

Werbung

Der GP-Routinier verpasst es auch nicht, sich bei seinem Team und General Motors zu bedanken. Er verspricht: «An jedes Mitglied dieses besonderen Teams, an der Rennstrecke, in den USA, in Grossbritannien und an unsere Fans: Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Vertrauen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Lasst uns weiter Gas geben!»

Cadillac-F1-CEO Dan Towriss sagt: «Wir freuen uns sehr, vor diesem besonderen Wochenende in Mexiko die Vertragsverlängerung von Checo bekanntzugeben. «Der Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams in der Formel 1 ist ein langfristiges Unterfangen, und die Sicherung von Checos Talent und Führungsqualitäten gibt uns die Kontinuität und das Engagement, die wir benötigen, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir in unserem ersten Jahr gelegt haben. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf die nächste Phase unserer Reise, treiben das Team voran und arbeiten daran, in der Startaufstellung weiter nach vorne zu kommen.»