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ServusTV-Experte Christian Klien: Das ist Lewis Hamiltons Erfolgsrezept

Lewis Hamilton konnte im Rennen in Barcelona seinen ersten GP-Sieg in Rot einfahren. Der Erfolg des siebenfachen Weltmeisters fusst auf 2 Erfolgsfaktoren, wie ServusTV-Experte Christian Klien erklärt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton hat sich mit dem GP-Sieg in Barcelona einen Traum erfüllt
Lewis Hamilton hat sich mit dem GP-Sieg in Barcelona einen Traum erfüllt
Foto: Rew / XPB Images
Lewis Hamilton hat sich mit dem GP-Sieg in Barcelona einen Traum erfüllt
© Rew / XPB Images

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Auf diesen Erfolg hatte Lewis Hamilton lange warten müssen: Der frühere Dauersieger kreuzte im jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Ziellinie als Erster und fuhr damit seinen ersten GP-Sieg im Ferrari ein, 686 Tage nach seinem 105. GP-Sieg feierte er seinen nächsten Triumph an einem Rennsonntag.

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Wir erinnern uns: Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Mannschaft aus Maranello und ihre leidenschaftlichen Fans in Siegestaumel versetzt, als er in Shanghai seinen ersten Sieg in Rot einfuhr, dies tat er allerdings im Sprint-Rennen – im GP, der tags darauf stattfand, wurde er wegen einer zu stark abgewetzten Bodenplatte disqualifiziert.

Mit dem ersten GP-Sieg in Rot hat er sich nun in die illustre Gruppe der Ferrari-Fahrer eingereiht, die dem ältesten GP-Rennstall der Welt einen GP-Triumph beschert haben. Der frühere GP-Pilot und heutige ServusTV-Experte Christian Klien ist sich sicher: «Für Lewis geht ein Traum in Erfüllung, in Rot zu gewinnen.» Und er lobt: «Sowohl er als auch das Team haben einen genialen Job gemacht und ein herausragendes Rennen geliefert.»

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Auch die Konkurrenz muss sich vor Ferrari in Acht nehmen

Zwei Erfolgsfaktoren waren dabei besonders wichtig: «Mir kommt vor, dass er mit seinem neuen Renningenieur deutlich glücklicher ist und ihm diese Generation Autos auch besser liegt. Der Pilot hat jetzt mehr Freiheiten, seinen Fahrstil auszuspielen. Und wenn das Tempo im Vergleich zu Charles Leclerc auch passt, haben seien Ideen und Wünsche teamintern mehr Gewicht.»

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Allerdings dürfe Hamilton seinen Teamkollegen aus Monaco nicht abschreiben, warnt der 49-fache GP-Teilnehmer. Er ist sich sicher: «Leclerc wird sich erholen, da mache ich mir keine Sorgen. Den Speed von Hamilton kann er auch gehen.» Und auch die Konkurrenz muss sich vor den beiden Ferrari-Stars in Acht nehmen, wie der 43-Jährige Hohenemser erklärt. Denn Ferrari legt beim Motor nach. «Ein Upgrade, das etwa 15 PS bringen soll, ist für Spielberg angekündigt. Dadurch wird man eine ernste Konkurrenz zu Mercedes.»

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