Die Formel-1-Liebhaber aus Österreich dürfen sich freuen, denn der österreichische Rechtehalter ServusTV und Sublizenznehmer ORF zeigen auch 2027 jedes Rennwochenende live im Free-TV. 13 Rennen sowie 6 von 10 Sprintrennen sehen die Fans live bei ServusTV.

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Gleich nach dem Start der neuen Saison warten auf die Fans drei Rennen in Serie mit Saudi-Arabien, Australien und Japan. Bis zur Sommerpause geht es mit den Klassikern in Miami, Monaco und Silverstone weiter. Anschliessend folgen mit Spa und Monza zwei der traditionsreichsten Formel-1-Strecken im WM-Kalender.

Schlager, Klien, Gröbl, Lauda und Co. für ServusTV im Einsatz

Spektakuläre Rennen sind auch auf den Stadtkursen in Baku und Singapur garantiert – ebenfalls live bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Der Grand Prix von Mexiko, das Spektakel in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas und das Saisonfinale in Abu Dhabi komplettieren das Live-Angebot bei ServusTV und ServusTV On.

Damit werden auch die sechs Sprintrennen in Australien, Japan, Monaco, Grossbritannien, Italien und Abu Dhabi beim Rechtehalter aus Österreich zu sehen.

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Das ServusTV-Formel-1-Team rund um Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Patrick Friesacher liefert auch in der kommenden Saison die aktuellsten Informationen direkt aus der Boxengasse, spannende Analysen und Interviews und natürlich die packende Renn-Action live frei Haus. Zudem gibt es alle Rennen der Saison 2027, die ServusTV nicht live zeigt, re-live zu sehen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Formel-1-WM 2027 - Rennaufteilung ServusTV und ORF