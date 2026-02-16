ServusTV «Sport und Talk»: Sebastian Vettel, Marc Surer und Christian Klien

Das sollte sich kein Formel-1-Anhänger entgehen lassen: Zwischen den beiden Bahrain-Wintertests diskutieren Sebastian Vettel, Christian Klien und Marc Surer über den aktuellen Stand der Dinge in der Königsklasse, im Rahmen einer Sondersendung von «Sport und Talk», dieses Mal nicht wie gewohnt aus dem Hangar-7, sondern aus dem renommierten Verkehrshaus in Luzern.

Es gibt viel zu besprechen unter der Leitung von Moderator Andreas Gröbl, die Gruppe der Rennfahrer aus dem vierfachen Formel-1-Weltmeister, Formel-2-Champion Surer und dem 49-fachen GP-Teilnehmer Klien wird ergänzt durch den ServusTV-F1-Experten Philipp Brändle.

Die neue Formel 1 gibt viel zu reden

Die Formel 1 hautnah erleben – und das in einem der besten Technik-Museen der Welt: Die «Red Bull World of Racing» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern macht es möglich. Ob das Austesten eines Simulators oder der tatsächliche Reifenwechsel; mitmachen und anfassen ist ausdrücklich erlaubt.

«Sport und Talk» nimmt diese Ausstellung zum Anlass für seine Sondersendung – und das mit einem der erfolgreichsten Piloten, der je in der Formel 1 seine Runden gedreht hat. Sebastian Vettel spricht über seine aktuellen Pläne und die Zukunft der grösste Rennserie der Welt.

