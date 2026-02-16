Weiter zum Inhalt
ServusTV «Sport und Talk»: Sebastian Vettel, Marc Surer und Christian Klien

Aufgepasst, Formel-1-Fans: Am 16. Februar zeigen ServusTV und ServusTV On eine Formel-1-Sonderausgabe aus der Schweiz, mit den Gästen Sebastian Vettel, Marc Surer und Christian Klien.

Rob La Salle

Formel 1

Marc Surer, Sebastian Vettel und Christian Klien
Marc Surer, Sebastian Vettel und Christian Klien
Foto: GEPApictures
Marc Surer, Sebastian Vettel und Christian Klien
© GEPApictures

Das sollte sich kein Formel-1-Anhänger entgehen lassen: Zwischen den beiden Bahrain-Wintertests diskutieren Sebastian Vettel, Christian Klien und Marc Surer über den aktuellen Stand der Dinge in der Königsklasse, im Rahmen einer Sondersendung von «Sport und Talk», dieses Mal nicht wie gewohnt aus dem Hangar-7, sondern aus dem renommierten Verkehrshaus in Luzern.

Es gibt viel zu besprechen unter der Leitung von Moderator Andreas Gröbl, die Gruppe der Rennfahrer aus dem vierfachen Formel-1-Weltmeister, Formel-2-Champion Surer und dem 49-fachen GP-Teilnehmer Klien wird ergänzt durch den ServusTV-F1-Experten Philipp Brändle.

Die neue Formel 1 gibt viel zu reden

Die Formel 1 hautnah erleben – und das in einem der besten Technik-Museen der Welt: Die «Red Bull World of Racing» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern macht es möglich. Ob das Austesten eines Simulators oder der tatsächliche Reifenwechsel; mitmachen und anfassen ist ausdrücklich erlaubt.

«Sport und Talk» nimmt diese Ausstellung zum Anlass für seine Sondersendung – und das mit einem der erfolgreichsten Piloten, der je in der Formel 1 seine Runden gedreht hat. Sebastian Vettel spricht über seine aktuellen Pläne und die Zukunft der grösste Rennserie der Welt.

«Sport und Talk Spezial» aus dem Verkehrshaus Luzern gibt’s am Montag, 16. Februar, ab 21.15 Uhr bei ServusTV und bei ServusTV On.

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

