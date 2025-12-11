ServusTV: Top-Quoten beim Formel 1-Showdown

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Das WM-Duell zwischen McLaren und Red Bull Racing in Abu Dhabi sorgte am vergangenen Wochenende für Rekordquoten beim österreichischen Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House. Durchschnittlich 804.000 Zuschauer und insgesamt mehr als 1,1 Millionen Fans verfolgten die Entscheidung live. Damit erzielte der Salzburger Privatsender das reichweitenstärkste Rennen seit dem Erwerb der Formel 1-Rechte im Jahr 2021.
Bei den Marktanteilen kam die Dreier-Titelentscheidung zwischen Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri auf 50,5 Prozent Reichweite in der Basis der Zuschauergruppe 12+. In der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren waren es sogar 62,9 Prozent. Bei ServusTV On – der hauseigenen Streaming-Plattform – erreichte die Berichterstattung am Sonntag nochmals 357.000 Video-Views und zählte damit nach dem Grand Prix in Singapur zum zweiterfolgreichsten Rennen der abgelaufenen Formel 1-Saison. Mittlerweile liegt auch die Jahres-Bilanz vor: Über die gesamte Rennsaison hinweg verfolgten mehr als 4,8 Millionen Fans die Formel 1 bei ServusTV. Mit durchschnittlich 37,6 Prozent Reichweite in der Basis 12+ und 46,6 Prozent in der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren war es für ServusTV über die bisher erfolgreichste Formel-1-Saison seit dem Rechteerwerb im Jahr 2021. Auch bei ServusTV On erreichte die abgelaufene Saison mit 6,57 Millionen Zugriffe einen Rekordwert.
Nach der Winterpause startet die Formel 1 am 8. März 2026 in Melbourne (Australien) in die neue Saison. Auch im kommenden Jahr werden sich in Österreich ServusTV und der ORF als Sub-Partner die Übertragung der Rennen aufteilen, ServusTV zeigt den Saisonauftakt. Dazu kommen Rennen wie Spa, Zandvoort und Monza sowie das absolute Highlight der Saison: Das Servus-Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.
ServusTV hat weiterhin auch die MotoGP-WM in ihrem Live-Motorsport-Angebot. Auch bei der Fußball-WM 2026 arbeiten ServusTV und der ORF zusammen. Zuletzt lockte das entscheidende WM-Quali-Spiel von Österreich gegen Bosnien bei ServusTV in der Spitze 1,6 Millionen Zuschauer vor den Schirm.
