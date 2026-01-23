Weiter zum Inhalt
Shakedown in Silverstone: Mercedes-Duo Russell und Antonelli im Einsatz

Das Formel-1-Team von Mercedes hat am gestrigen Freitag die ersten Kilometer mit dem W17 für die Saison 2026 zurückgelegt. Sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli sassen am Steuer.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell war in Silverstone erstmals im W17 unterwegs
George Russell war in Silverstone erstmals im W17 unterwegs
Foto: Mercedes-Benz Group
George Russell war in Silverstone erstmals im W17 unterwegs
© Mercedes-Benz Group

Am gleichen Tag, an dem das Mercedes-Team die ersten digitalen Bilder des W17 veröffentlicht hatte, ging das Team mit dem neuen GP-Renner für 2026 auf die Strecke. Der Shakedown erfolgte auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit, gefahren wurde auf der 2,979 km langen International-Circuit-Variante.

Beide Stammfahrer waren im Einsatz: George Russell und Kimi Antonelli absolvierten insgesamt 67 Runden und legten damit eine Gesamtdistanz von knapp 200 km zurück. Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin sprach von einem vernünftigen ersten Tag mit dem W17.

Auch Kimi Antonelli durfte seinen ersten Einsatz im W17 absolvieren
Auch Kimi Antonelli durfte seinen ersten Einsatz im W17 absolvieren
Foto: Mercedes-Benz Group
Auch Kimi Antonelli durfte seinen ersten Einsatz im W17 absolvieren
© Mercedes-Benz Group

Zuversicht vor Barcelona-Test

Der britische Ingenieur erklärte: «Wie bei jedem Shakedown lag der Fokus darauf, sicherzustellen, dass alles sicher und zuverlässig funktioniert. Wir konnten unsere vorgesehene Kilometerleistung zurücklegen, wobei sowohl George als auch Kimi das Auto für die Saison 2026 zum ersten Mal auf der Strecke fahren konnten.»

«Das ist ein Beweis für die harte Arbeit aller in Brackley und Brixworth. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Barcelona, wo wir auf den heutigen Test aufbauen und unser Verständnis des W17 vertiefen wollen», fügte Shovlin mit Blick auf die ersten gemeinsamen Testfahrten an, die ab 26. Januar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya über die Bühne gehen werden.

Weiterlesen

