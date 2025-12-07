Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Sieger Max Verstappen (2.): «Wir dürfen stolz sein»

Der Niederländer Max Verstappen hat beim WM-Finale von Abu Dhabi alles in seiner Macht getan: Pole-Position und Sieg. Aber das hat nicht gereicht – WM-Zweiter, zwei Punkte hinter Lando Norris.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kurz nach dem Start zum Abu Dhabi-GP: Max Verstappen in Führung
Kurz nach dem Start zum Abu Dhabi-GP: Max Verstappen in Führung
Foto: SamBagnallSutton/Getty Images
Kurz nach dem Start zum Abu Dhabi-GP: Max Verstappen in Führung
© SamBagnallSutton/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der 71. GP-Sieg von Max Verstappen war nicht genug: Der 28-jährige Niederländer hat zum fünften Mal den Grossen Preis von Abu Dhabi gewonnen (nach 2020, 2021, 2022 und 2023), dies von Pole-Position, aber seine Zeit als Formel-1-Weltmeister geht nach 1457 Tagen zu Ende. Denn Rang 3 von Lando Norris reichte, um Max abzulösen.

Werbung

Werbung

Es ist der 127. Podestplatz von Max und der 130. Sieg von Red Bull Racing, der

Verstappen hat das achte Rennen des Jahres gewonnen (nach Suzuka Imola, Monza, Baku, Texas, Las Vegas und Katar) und damit mehr als seine McLaren-Rivalen Norris und Piastri (je sieben), aber ein Formtief zur Mitte des Jahres sowie einige Pleiten, Pech und Pannen kosteten Max den Titel. Wir denken an seinen Rammstoss gegen Russell in Spanien, wir denken an die Kollision in Österreich, als Mercedes-Fahrer Antonelli Verstappen torpedierte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Max am Funk während der Auslaufrunde: «Ihr dürft euch echt etwas einbilden darauf, was ihr in der zweiten Saisonhälfte geleistet habt – grosses Dankeschön.»

Werbung

Werbung

«Ihr sollt wissen, wir sehr ich zu schätzen weiss, was wir in den vergangenen Jahren mit all diesen Siegen und Titeln alles geschafft haben. Ihr seid eine fantastische Mannschaft und ich könnte nicht stolzer sein, Teil dieses Teams zu sein.»

Schon vor dem Rennen hatte Verstappen gesagt: «Ich wusste, dass es in meinen Händen liegt, dieses Rennen zu gewinnen, aber mir war auch klar, dass ich nicht beeinflussen kann, was hinter mir passieren würde.»

Max ehrlich: «Aber letztlich müssen wir uns eingestehen – wir waren nur in dieser Lage, weil wir unser Auto auf Vordermann gebracht haben, aber auch, weil unsere Gegner einige Fehler machten. Wir hätten nochmals vom Pech der Rivalen profitieren müssen, aber das ist halt nicht passiert.»

Verstappen gratulierte sofort dem neuen Champion Norris. Wir wagen zu behaupten: Kein anderer Fahrer im Feld hätte diese WM so lange offen gehalten gegen Norris und Piastri im besten Rennwagen des Feldes.

Werbung

Werbung

Zwei Punkte Rückstand von Verstappen hinter Norris, das ist die knappste WM-Entscheidung seit 2008, als Lewis Hamilton (damals mit McLaren) beim dramatischen Finale von Brasilien Ferrari-Ass und Sieger Felipe Massa sogar um einen Punkt bezwang.

Max Verstappen hat mehrfach gesagt, auch vor dem WM-Finale von Abu Dhabi: «2021 habe ich mich grosses Ziel erreicht, Formel-1-Weltmeister zu werden. In jenem Moment war für mich klar – alles, was da noch kommt, ist ein Bonus.»

Da kam jede Menge: Weltmeister 2022, Weltmeister 2023, Weltmeister 2024 und nun beinahe Weltmeister 2025. Jeder Titel war anders, aber dieser fünfte wäre vielleicht der wertvollste von allen gewesen.

Denn Max Verstappen hat 2025 beinahe etwas geschafft, das im modernen Formel-1-Sport fast unmöglich zu sein schien: mit einem Auto Weltmeister zu werden, das über weite Strecken der Saison nicht das beste war, zeitweise sogar nur das viertbeste im Feld.

Werbung

Werbung

Max Verstappen ist 28 Jahre alt und vierfacher Formel-1-Champion – nur drei Fahrer haben in der Formel-1-Historie mehr Titel erobert als Max, Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7) sowie die Rennlegende Juan Manuel Fangio (5).

Verstappen hat bereits erklärt: «Die Rekorde von Schumacher und Hamilton interessieren mich nicht. Ich liebe den Sport, ich liebe es, Rennen zu gewinnen. Alles Andere ergibt sich von selber.»

Verstappen hat diesen tiefen Hunger, er ist zu allem entschlossen, und er weiss, wie er sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Er lässt sich durch nichts ablenken. Und er ist ein Racer durch und durch, daher sitzt er auch so oft im Rennsimulator, wenn er nicht im Formel-1-Rennwagen fährt.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Max schüttelt herausragende Leistungen mit einer Leichtigkeit und Souveränität aus dem Ärmel, die unglaublich ist. Auch im Reifenmanagement ist er oft der Beste im Feld.»

Werbung

Werbung

Vielleicht der grösste Unterschied zu den ersten Formel-1-Jahren von Verstappen: Max ist viel geduldiger als früher, mit den Siegen und den ersten Titel kam sehr viel Gelassenheit.

Verstappen vor dem Finale zur Frage, was für ihn WM-Pokal Nummer 5 bedeuten würde: «Es wäre natürlich eine wunderbare Belohnung unserer Aufholjagd, aber es würde für mich persönlich nichts ändern, ich habe ja schon vier davon zuhause stehen.»

2026 wird er einen frischen Anlauf nehmen, um den fünften zu erobern.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien