Sieger Max Verstappen (2.): «Wir dürfen stolz sein»

Der 71. GP-Sieg von Max Verstappen war nicht genug: Der 28-jährige Niederländer hat zum fünften Mal den Grossen Preis von Abu Dhabi gewonnen (nach 2020, 2021, 2022 und 2023), dies von Pole-Position, aber seine Zeit als Formel-1-Weltmeister geht nach 1457 Tagen zu Ende. Denn Rang 3 von Lando Norris reichte, um Max abzulösen.

Es ist der 127. Podestplatz von Max und der 130. Sieg von Red Bull Racing, der

Verstappen hat das achte Rennen des Jahres gewonnen (nach Suzuka Imola, Monza, Baku, Texas, Las Vegas und Katar) und damit mehr als seine McLaren-Rivalen Norris und Piastri (je sieben), aber ein Formtief zur Mitte des Jahres sowie einige Pleiten, Pech und Pannen kosteten Max den Titel. Wir denken an seinen Rammstoss gegen Russell in Spanien, wir denken an die Kollision in Österreich, als Mercedes-Fahrer Antonelli Verstappen torpedierte.

Max am Funk während der Auslaufrunde: «Ihr dürft euch echt etwas einbilden darauf, was ihr in der zweiten Saisonhälfte geleistet habt – grosses Dankeschön.»

«Ihr sollt wissen, wir sehr ich zu schätzen weiss, was wir in den vergangenen Jahren mit all diesen Siegen und Titeln alles geschafft haben. Ihr seid eine fantastische Mannschaft und ich könnte nicht stolzer sein, Teil dieses Teams zu sein.»

Schon vor dem Rennen hatte Verstappen gesagt: «Ich wusste, dass es in meinen Händen liegt, dieses Rennen zu gewinnen, aber mir war auch klar, dass ich nicht beeinflussen kann, was hinter mir passieren würde.»

Max ehrlich: «Aber letztlich müssen wir uns eingestehen – wir waren nur in dieser Lage, weil wir unser Auto auf Vordermann gebracht haben, aber auch, weil unsere Gegner einige Fehler machten. Wir hätten nochmals vom Pech der Rivalen profitieren müssen, aber das ist halt nicht passiert.»

Verstappen gratulierte sofort dem neuen Champion Norris. Wir wagen zu behaupten: Kein anderer Fahrer im Feld hätte diese WM so lange offen gehalten gegen Norris und Piastri im besten Rennwagen des Feldes.

Zwei Punkte Rückstand von Verstappen hinter Norris, das ist die knappste WM-Entscheidung seit 2008, als Lewis Hamilton (damals mit McLaren) beim dramatischen Finale von Brasilien Ferrari-Ass und Sieger Felipe Massa sogar um einen Punkt bezwang.

Max Verstappen hat mehrfach gesagt, auch vor dem WM-Finale von Abu Dhabi: «2021 habe ich mich grosses Ziel erreicht, Formel-1-Weltmeister zu werden. In jenem Moment war für mich klar – alles, was da noch kommt, ist ein Bonus.»

Da kam jede Menge: Weltmeister 2022, Weltmeister 2023, Weltmeister 2024 und nun beinahe Weltmeister 2025. Jeder Titel war anders, aber dieser fünfte wäre vielleicht der wertvollste von allen gewesen.

Denn Max Verstappen hat 2025 beinahe etwas geschafft, das im modernen Formel-1-Sport fast unmöglich zu sein schien: mit einem Auto Weltmeister zu werden, das über weite Strecken der Saison nicht das beste war, zeitweise sogar nur das viertbeste im Feld.

Max Verstappen ist 28 Jahre alt und vierfacher Formel-1-Champion – nur drei Fahrer haben in der Formel-1-Historie mehr Titel erobert als Max, Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7) sowie die Rennlegende Juan Manuel Fangio (5).

Verstappen hat bereits erklärt: «Die Rekorde von Schumacher und Hamilton interessieren mich nicht. Ich liebe den Sport, ich liebe es, Rennen zu gewinnen. Alles Andere ergibt sich von selber.»

Verstappen hat diesen tiefen Hunger, er ist zu allem entschlossen, und er weiss, wie er sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Er lässt sich durch nichts ablenken. Und er ist ein Racer durch und durch, daher sitzt er auch so oft im Rennsimulator, wenn er nicht im Formel-1-Rennwagen fährt.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Max schüttelt herausragende Leistungen mit einer Leichtigkeit und Souveränität aus dem Ärmel, die unglaublich ist. Auch im Reifenmanagement ist er oft der Beste im Feld.»

Vielleicht der grösste Unterschied zu den ersten Formel-1-Jahren von Verstappen: Max ist viel geduldiger als früher, mit den Siegen und den ersten Titel kam sehr viel Gelassenheit.

Verstappen vor dem Finale zur Frage, was für ihn WM-Pokal Nummer 5 bedeuten würde: «Es wäre natürlich eine wunderbare Belohnung unserer Aufholjagd, aber es würde für mich persönlich nichts ändern, ich habe ja schon vier davon zuhause stehen.»