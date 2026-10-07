Singapur-GP: TV, tückisches Wetter, Sprint, Vorsicht, andere Startzeiten!
2008 wurde in Singapur der erste Nacht-GP der Formel 1 gefahren, das Rennen hat sich flott zum Klassiker entwickelt. Wir sagen, wann gefahren wird, was das Wetter macht und was die TV-Kollegen zeigen.
Seit Jahren ist der Nacht-GP von Singapur ein Leckerbissen für die Formel-1-Fans, nun bekommt der beliebte WM-Lauf eine neue Dimension – erstmals wird das Rennen im asiatischen Stadtstaat im Sprintformat ausgetragen!
Die Wetterverhältnisse sind Malaysia-gleich: also Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad, aus heutiger Sicht sind Samstag und Sonntag Gewitter und Platzregen nicht ausgeschlossen. Das kann ja lustig werden.
Vorsicht: Trainings und Rennen finden leicht verschoben zu den gewohnten Zeiten statt.
Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie im Grand Prix mit unserem beliebten Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.
Singapur-GP im TV
Freitag, 9. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan
08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain
10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
10.30 Freies Training
12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo
12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher
14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali
14.30 Sprint-Quali
15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997
16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain
Samstag, 10. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint
10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint
11.00 Sprint (21 Runden)
12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
15.00 Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
Sonntag, 11. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
07.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
09.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
10.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
12.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen
12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP
12.50 ORF 1 – Formel-1-News
13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
14.00 Grosser Preis von Singapur
15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
16.10 ORF 1 – Analysen und Interviews
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
23.00 ServusTV – Rennen Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
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