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Singapur-GP: TV, tückisches Wetter, Sprint, Vorsicht, andere Startzeiten!

2008 wurde in Singapur der erste Nacht-GP der Formel 1 gefahren, das Rennen hat sich flott zum Klassiker entwickelt. Wir sagen, wann gefahren wird, was das Wetter macht und was die TV-Kollegen zeigen.

Formel 1

Einzigartige Atmosphäre beim Singapur-GP
Einzigartige Atmosphäre beim Singapur-GP
Foto: XPB
Einzigartige Atmosphäre beim Singapur-GP
© XPB

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TV-Programm

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Seit Jahren ist der Nacht-GP von Singapur ein Leckerbissen für die Formel-1-Fans, nun bekommt der beliebte WM-Lauf eine neue Dimension – erstmals wird das Rennen im asiatischen Stadtstaat im Sprintformat ausgetragen!

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Die Wetterverhältnisse sind Malaysia-gleich: also Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad, aus heutiger Sicht sind Samstag und Sonntag Gewitter und Platzregen nicht ausgeschlossen. Das kann ja lustig werden.

Vorsicht: Trainings und Rennen finden leicht verschoben zu den gewohnten Zeiten statt.

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie im Grand Prix mit unserem beliebten Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

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  • Singapur-GP im TV

  • Freitag, 9. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

  • 08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

  • 10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

  • 10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 10.30 Freies Training

  • 12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo

  • 12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

  • 13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher

  • 14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

  • 14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

  • 14.30 Sprint-Quali

  • 15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

  • 16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

TV-Programm

  • Samstag, 10. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 11.00 Sprint (21 Runden)

  • 12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 15.00 Qualifying

  • 16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • Sonntag, 11. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 07.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 09.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 10.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 12.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

  • 12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

  • 12.50 ORF 1 – Formel-1-News

  • 13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 14.00 Grosser Preis von Singapur

  • 15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 16.10 ORF 1 – Analysen und Interviews

  • 16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 22.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 23.00 ServusTV – Rennen Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

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