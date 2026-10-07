Singapur-GP: TV, tückisches Wetter, Sprint, Vorsicht, andere Startzeiten!

Seit Jahren ist der Nacht-GP von Singapur ein Leckerbissen für die Formel-1-Fans, nun bekommt der beliebte WM-Lauf eine neue Dimension – erstmals wird das Rennen im asiatischen Stadtstaat im Sprintformat ausgetragen!

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Die Wetterverhältnisse sind Malaysia-gleich: also Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad, aus heutiger Sicht sind Samstag und Sonntag Gewitter und Platzregen nicht ausgeschlossen. Das kann ja lustig werden.

Vorsicht: Trainings und Rennen finden leicht verschoben zu den gewohnten Zeiten statt.

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie im Grand Prix mit unserem beliebten Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

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Singapur-GP im TV

Freitag, 9. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.30 Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo

12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher

14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

14.30 Sprint-Quali

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

Samstag, 10. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.00 Sprint (21 Runden)

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung