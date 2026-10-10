Singapur-Sprint-Sieger Max Verstappen: «Dieser Sieg zählt für mich nicht»

Max Verstappen hat den überaus aufregenden ersten Formel-1-Sprint von Singapur gewonnen. Der Red Bull Racing-Star gewinnt das kurze Rennen an der Marina Bay vor den zwei Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

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Für Max ist dies der 14. Sprint-Sieg seiner Formel-1-Karriere, der erste in dieser Saison und der erste seit Texas 2025!

Verstappen profitierte von einem üblen Schnitzer von George Russell, der zunächst im Sprint geführt hatte. Aber der Brite geriet am Eingang von Start und Ziel mit dem rechten Hinterreifen auf den glitschigen Randstein – schon ging’s in die Mauer!

Nach seiner fahrerisch makellosen Leistung erzählt Sieger Verstappen: «Mein Start gegen Russell war katastrophal schlecht, daher konnte George gleich in Führung gehen. Das ist etwas, woran wir dringend arbeiten müssen. Denn wenn mir das morgen passiert, wird mein Rennen gleich vorbei sein. Es ist immer das Gleiche – wir kommen vom Start einfach zu schlecht weg.»

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«Dann hatte ich Glück, weil George Russell diesen Ausrutscher hatte. Danach ging es nur darum, den Reifen Sorge zu tragen und das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Heute Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

«Es gab Stellen, die waren nass, andere waren trocken, das war schon merkwürdig. Das Reifen-Management war ein Fragezeichen. Ich musste höllisch aufpassen mit den abgefahrenen Reifen, da reicht ein Moment neben der Ideallinie, dass die einen Abflug machst.»

«Jeder weiss, wie schwierig es ist, hier zu überholen, ganz besonders dann, wenn wir auf Intermediates fahren und ohnehin mit Wagen alle Hände voll zu tun haben. Von daher machte ich mir nicht so viel Sorgen wegen meiner Verfolger.»

«Ich konnte das in Ruhe nach Hause fahren und freue mich über den Sieg und die acht Punkte, aber ganz ehrlich – ich denke schon an die GP-Quali und ans Rennen vom Sonntag. Ich will lieber an einem Sonntag gewinnen als an einem Samstag.»

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Max Verstappen hat in Singapur noch nie ein Rennen gewonnen, aber der vierfache Weltmeister ignoriert das komplett: «Das ist für mich kein Sieg, der zählt. Ich habe gesagt, ich hätte da eine Rechnung offen, weil ich noch nie einen Grand Prix in Singapur gewinnen konnte, und das will ich hier am Sonntag ändern.»

«Ich erwarte viel Gegenwehr in der Quali, mit zahlreichen Autos, welche die GP-Pole erobern können.»