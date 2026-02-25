Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Sonderausstellung: Zum Formel-1-Einstieg wirft Audi einen Blick zurück
Am 8. März beginnt die Formel-1-Saison – erstmals mit Audi. Bis zum 8. März läuft im Audi Museum Mobile in Ingolstadt noch die Sonderschau mit 16 Exponaten aus mehr als 100 Jahren Formel-Historie.
Formel 1
Bei der Audi-Sonderausstellung kommen die Formel-1-Fans auf ihre KostenBei der Audi-Sonderausstellung kommen die Formel-1-Fans auf ihre KostenFoto: Thorsten Horn
Bei der Audi-Sonderausstellung kommen die Formel-1-Fans auf ihre Kosten© Thorsten Horn
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Vor allem aus deutscher Sicht wird der Einstieg von Audi in die Formel 1, in die Königsklasse des Motorsports, voller Erwartungen beobachtet. Aus diesem Anlass wirft Audi Tradition seit Ende letzten Jahres mit der Sonderausstellung «Grand Prix Legenden» im Audi Museum Mobile in Ingolstadt einen Blick zurück auf die Ursprünge des Grand-Prix-Sports bzw. auf über 100 Jahre Formel-Rennsport auf höchstem Niveau. Die Formel 1 (Weltmeisterschaft) gibt es erst seit 1950, doch schon zuvor zogen Monoposto Tausende und Abertausende Fans in ihren Bann.
Werbung
Werbung
Mit dem Einstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft betritt Audi Neuland – gleichzeitig blickt die Marke mit den vier Ringen auf eine erfolgreiche Motorsport-Historie zurück. Unvergessen sind beispielsweise die historischen Siege in der Rallye-Weltmeisterschaft in den 1980er-Jahren, die Erfolge in der DTM und auf der Rundstrecke sowie beim Pikes-Peak-Bergrennen in den USA und die 13 Siege beim härtesten Langstreckenrennen der Welt, den 24 Stunden von Le Mans. Das Thema Formel 1 ist bei Audi hingegen neu, doch mit der besagten Sonderschau sollen nicht nur Fans des eigenen Lagers, sondern gern auch generell Neuinteressierte zunächst mit der Formel-Historie an dieses herangeführt werden.
Empfehlungen
Die Ausstellung geht zunächst zurück bis in die frühe Grand-Prix-Zeit, beleuchtet anschließend die Ära der Auto-Union-Silberpfeile und spannt den Bogen der 75-jährigen Geschichte der Formel 1 von den frühen Nachkriegsrennwagen bis in die heutige Zeit. Lobenswert und geradezu beispielgebend ist die großzügige Präsentation der 16 frei zugänglichen, spektakulären und wunderschönen Exponate.
Werbung
Werbung
Vierrädrige Zeitzeugen aus den Anfangsjahren Opener der Ausstellung ist ein Renault AK 90 CV. Mit diesem geht man zurück bis in die ganz frühe Grand-Prix-Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts. Am 26. und 27. Juni 1906 schrieb der französisch-ungarische Rennfahrer Ferenc Szisz am Steuer eines solchen 90-PS-Renault Motorsportgeschichte, indem der damals 33-jährige Ingenieur den Großen Preis von Frankreich (Grand Prix de l’ACF) auf einem 103,18 Kilometer langen Dreieckskurs bei Le Mans gewann. Dieser gilt als das erste jemals ausgetragene Grand-Prix-Rennen überhaupt. Das Originalfahrzeug existiert leider nicht mehr, doch das ausgestellte Fahrzeug ist ein maximal detailgetreuer Nachbau des Leihgebers Vintage Classic Car Collection aus den Niederlanden.
Aus der historischen Fahrzeugsammlung der Audi AG stammt der NSU 6/60 PS von 1926. Das erste Sechszylindermodell der später von Audi einverleibten Neckarsulmer Marke leistet 60 PS, wiegt 830 Kilogramm und bringt es in der Spitze auf 175 km/h. Vor fast 100 Jahren, am 11. Juli 1926, feierte NSU auf der Berliner AVUS mit dem ganz in Weiß lackierten Rennwagen beim ersten «Großen Preis von Deutschland» einen vielbeachteten Vierfachsieg in der 1,5-Liter-Klasse.
Ebenfalls aus dieser Ära stammt der Bugatti Typ 35 C, einer der erfolgreichsten Rennwagen aller Zeiten. Sein Achtzylindermotor leistet dank Doppelvergaser 95 PS; mit dem seit 1926 eingesetzten Roots-Kompressor steigt die Leistung auf bis zu 130 PS. Weitere Exponate in der Sonderausstellung «Grand Prix Legenden» sind neben einem Wanderer W8 von 1928 die Grand-Prix-Rennwagen Typ A, Typ C und Typ D aus den 1930er-Jahren der damals sächsischen Auto Union.
Werbung
Werbung
Der erste Formel-1-Renner von Michael Schumacher Mit dem Cisitalia 360 von 1947 und dem Talbot Lago T26 C des Baujahres 1948 mit Reihen-6-Zylinder-Saugmotor und 240 PS taucht die Sonderausstellung dann in die Formel-1-Zeit ein. Das ausgestellte in Frankreich-blau gehaltene Fahrzeug ist eines von insgesamt fünf Talbot Lago T26 C, die beim allerersten Formel-1-WM-Rennen, dem Großen Preis von Großbritannien am 13. Mai 1950 in Silverstone, an den Start gingen. Weiter geht es mit den 1960er-Jahren, konkret einem Porsche 804 Formel 1 des Baujahres 1962 und einem Matra MS84 in dem 1969 der Brite Jackie Stewart sowie die Franzosen Jean-Pierre Beltoise und Johnny Servoz-Gavin um WM-Punkte kämpften. Erfolgreicher als der MS84 mit Gitterrohrrahmen war der MS80 mit Aluminium-Monocoque, mit dem Sir Jackie Stewart im gleichen Jahr schließlich Weltmeister wurde. Weitere ausgestellte Formel-1-Boliden sind ein Toleman-Hart TG184 von 1984, den auch Ayrton Senna pilotiert hat, und ein Jordan 191 von 1991, in dem Michael Schumacher sein erstes Rennen in der Königsklasse fuhr. Ebenfalls 1991 wurde der ebenso gezeigte Lamborghini 291 auf die Räder gestellt, mit dem der Italiener Nicola Larini bzw. der Belgier Eric van de Poele an der Formel-1-Weltmeisterschaft teilnahmen.
Werbung
Werbung
Die beiden jüngsten Modelle, der Sauber C31-03 von 2012 und das F1-Showcar mit Audi Launch Livery aus dem Jahr 2022, komplettieren die Ausstellung und führen die Besucherinnen und Besucher bis in die Vorbereitungsphase der Formel-1-Saison 2026, in der Audi erstmals mit einem eigenen Werksteam um Punkte fährt. Themenabend für Formel-1-Begeisterte Das Audi Museum Mobile im Audi Forum Ingolstadt ist montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem ist die Sonderausstellung «Grand Prix Legenden» jederzeit in der Audi Tradition App erleben. Sie ist im App Store und im Google Play Store kostenlos downloadbar. Parallel zur Sonderausstellung «Grand Prix Legenden» organisiert Audi Tradition am Dienstag, den 3. März, einen Themenabend mit zwei Vorträgen, die den Bogen von der Silberpfeil-Ära der 1930er-Jahre bis hin zum Weg von Audi in die Formel 1 spannen. Im ersten Vortrag geht es um die um die Entstehung der Auto Union AG, sowie die Auto Union Grand-Prix-Wagen von 1934 bis 1939 nebst ihrer Fahrer und die wesentlichen Akteure hinter den Erfolgen der Auto Union in dieser Zeit. Anschließend wird im Vortrag «Audi Road to Formula 1» über das Audi Formel 1 Office mit dem Blick auf die Zukunft referiert. Im Anschluss an beide Vorträge lädt Audi Tradition alle Interessierten ein, einen abendlichen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung zu unternehmen.
Werbung
Werbung
Die Veranstaltung im Audi Museum Mobile beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Diese ist via veranstaltungen.museum@audi.de oder telefonisch unter 0841/89-34433 möglich. Anmeldeschluss ist Montag, 2. März, um 12 Uhr. Die ausgestellten Exponate im Überblick:
  • Die ausgestellten Exponate im Überblick:
  • Renault AK 90 CV, Bj. 1906
  • NSU 6/60 PS, Bj. 1926
  • Bugatti Typ 35, Bj. 1926
  • Wanderer W8, Bj. 1928
  • Auto Union Grand-Prix-Rennwagen Typ A, Bj. 1934
  • Auto Union Grand-Prix-Rennwagen Typ C, Bj. 1936
  • Auto Union Grand-Prix-Rennwagen Typ D, Bj. 1939
  • Cisitalia 360, Bj. 1947
  • Talbot Lago T26 C, Bj. 1948
  • Porsche 804 Formel 1, Bj. 1962
  • Matra MS84, Bj. 1969
  • Toleman-Hart TG184, Bj. 1984
  • Jordan 191, Bj. 1991
  • Lamborghini 291, Bj. 1991
  • Sauber C31-03, Bj. 2012
  • Audi F1-Showcar, Bj. 2022
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM