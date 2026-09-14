Servus-TV: Patrick Friesacher und Hans-Joachim Stuck zu Gast im Hangar-7

Formel-1-Fiesta auf dem Madring: Die jüngste Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport & Talk» aus dem Hangar-7» blickt zurück auf die GP-Premiere auf dem IFEMA-Gelände vor den Toren der spanischen Metropole Madrid. Die Stars des Sports gaben erstmals auf dem spanischen Stadtkurs Gas und einmal mehr hiess der strahlende Sieger Kimi Antonelli.

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Der WM-Leader hatte auf seiner Fahrt zum achten GP-Sieg seiner Karriere auch Glück, denn Polesetter Lando Norris kam das Timing des virtuellen Safety-Cars in die Quere, er musste sich letztlich mit dem dritten Platz begnügen. So durfte der Mercedes-Hoffnungsträger nach dem Rennen in Monza seinen zweiten GP-Sieg in Folge feiern.

Erinnerungen an einen fürchterlichen Feuerunfall

Stichwort Monza – in diesen Tagen jährt sich zum 50. Male das Comeback von Niki Lauda nach seinem Feuerunfall. Zeitzeuge Hans-Joachim Stuck erinnert sich. Ein Held der Gegenwart stellt sich derweil einer ganz neuen Herausforderung. Der vierfache Formel 1-Weltmeister Max Verstappen wird in einem epischen Kart-Rennen gegen 100 Konkurrenten antreten. Und das vom letzten Startplatz aus.

Schafft es der Niederländer, alle 100 Gegner zu überholen? Dieser und anderen Fragen gehen Stuck und der frühere GP-Pilot und heutige ServusTV-F1-Experte Patrick Friesacher nach. Wer dieses Experten-Gespräch nicht verpassen will, kann es am heutigen Montag ab 21.15 Uhr auf ServusTV und ServusTV On mitverfolgen.

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MotoGP: Spektakel am Spielberg

Auch die Zweirad-Helden kommen nicht zu kurz. Die schnellste Rennserie auf zwei Rädern biegt in das letzte Saisonviertel ein und Hochspannung ist garantiert, die WM hart umkämpft. Der Führende Rekordweltmeister Marc Márquez hat gleich viele Punkte wie sein erster Verfolger Jorge Martin auf dem WM-Konto. Marcs Bruder Alex hat auch schon einen Saisonsieg eingefahren und wird im kommenden Jahr das Red Bull KTM Factory Racing Team verstärken. Im Hangar-7 sprechen er und KTM-Motorsportchef Pit Beirer über Gegenwart und Zukunft, unterstützt vom Spielberg-Sieger 2021, Brad Binder.