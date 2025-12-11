Sprint 2026: Änderung für Verstappen, Norris, Hamilton & Co.
Der Autosport-Weltverband FIA feilt am Reglement 2026: Es gibt eine kleine, aber markante Änderung, was den Ablauf des GP-Wochenendes angeht, wenn die Königsklasse im Sprintformat fährt.
Auch 2026 wird es in der Formel-1-WM sechs Sprint-Wochenenden geben, will heissen: Nur ein freies Training am Freitag, dann geht es bereits in die Sprint-Quali, am Samstag folgt dann das kurze Rennen (immer über 100 km Distanz, also ein Drittel eines Grand Prix), danach das Abschlusstraining für den Grossen Preis, am Sonntag wie gehabt der Hauptanlass.
Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg sagt zum umstrittenen Sprintformat: «Ich mag die Intensität dieser Wochenenden. Du hast sehr wenig Zeit, um dein Auto abzustimmen, dann geht es Schlag auf Schlag, und jedes Mal kommt es auf Alles an.»
Andere Fahrer haben zu bedenken gegeben: Wenn das freie Training beschnitten wird – durch eine rote Flagge, durch Vorkommnisse, die nicht in ihrer Macht stehen – dann leidet die Abstimmungsarbeit.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Der Autosport-Weltverband FIA hat nun in Sachen Sprint-Weekends reagiert: Ab 2026 gilt neu – muss das einzige freie Training gestoppt werden, dann läuft die Uhr nicht mehr weiter von 60 Minuten runter, wie bislang, sondern es liegt im Ermessen der Rennleitung, die Trainingszeit zu verlängern.
Denkbares Szenario: Unfall eines Piloten, die TecPro-Barriere oder die Leitschiene muss repariert werden, die Fachkräfte brauchen dazu eine Viertelstunde. Diese 15 Minuten können künftig am Ende des Trainings angefügt werden.
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Formel-1-Kalender 2026 (mit * im Sprintformat)
06.-08. März – Australien, Melbourne
13.-15. März – China, Shanghai *
27.-29. März – Japan, Suzuka
10.-12. April – Bahrain, Sakhir
17.-19. April – Saudi-Arabien, Jeddah
01.-03. Mai – USA, Miami *
22.-24. Mai – Kanada, Montreal *
05.-07. Juni – Monaco, Monaco
12.-14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya
26.-28. Juni – Österreich, Spielberg
03.-05. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone *
17.-19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps
24.-26. Juli – Ungarn, Budapest
21.-23. August – Niederlande, Zandvoort *
04.-06. September – Italien, Monza
11.-13. September – Spanien, Madrid (unter Vorbehalt)
25.-27. September – Aserbaidschan, Baku
09.-11. Oktober – Singapur, Singapur *
23.-25. Oktober – USA, Austin
30. Oktober-01. November – Mexiko, Mexiko-Stadt
06.-08. November – Brasilien, São Paulo
19.-21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)
27.-29. November – Katar, Lusail
04.-06. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse WM-Stand