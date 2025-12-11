Sprint 2026: Änderung für Verstappen, Norris, Hamilton & Co.

Auch 2026 wird es in der Formel-1-WM sechs Sprint-Wochenenden geben, will heissen: Nur ein freies Training am Freitag, dann geht es bereits in die Sprint-Quali, am Samstag folgt dann das kurze Rennen (immer über 100 km Distanz, also ein Drittel eines Grand Prix), danach das Abschlusstraining für den Grossen Preis, am Sonntag wie gehabt der Hauptanlass.

Werbung

Werbung

Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg sagt zum umstrittenen Sprintformat: «Ich mag die Intensität dieser Wochenenden. Du hast sehr wenig Zeit, um dein Auto abzustimmen, dann geht es Schlag auf Schlag, und jedes Mal kommt es auf Alles an.»

Andere Fahrer haben zu bedenken gegeben: Wenn das freie Training beschnitten wird – durch eine rote Flagge, durch Vorkommnisse, die nicht in ihrer Macht stehen – dann leidet die Abstimmungsarbeit.

Der Autosport-Weltverband FIA hat nun in Sachen Sprint-Weekends reagiert: Ab 2026 gilt neu – muss das einzige freie Training gestoppt werden, dann läuft die Uhr nicht mehr weiter von 60 Minuten runter, wie bislang, sondern es liegt im Ermessen der Rennleitung, die Trainingszeit zu verlängern.

Werbung

Werbung

Denkbares Szenario: Unfall eines Piloten, die TecPro-Barriere oder die Leitschiene muss repariert werden, die Fachkräfte brauchen dazu eine Viertelstunde. Diese 15 Minuten können künftig am Ende des Trainings angefügt werden.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen