Sprint 2026: Änderung für Verstappen, Norris, Hamilton & Co.

Der Autosport-Weltverband FIA feilt am Reglement 2026: Es gibt eine kleine, aber markante Änderung, was den Ablauf des GP-Wochenendes angeht, wenn die Königsklasse im Sprintformat fährt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Beim Sprint von Miami
Beim Sprint von Miami
Foto: SamBagnallSutton/Getty Images
Beim Sprint von Miami
© SamBagnallSutton/Getty Images

Auch 2026 wird es in der Formel-1-WM sechs Sprint-Wochenenden geben, will heissen: Nur ein freies Training am Freitag, dann geht es bereits in die Sprint-Quali, am Samstag folgt dann das kurze Rennen (immer über 100 km Distanz, also ein Drittel eines Grand Prix), danach das Abschlusstraining für den Grossen Preis, am Sonntag wie gehabt der Hauptanlass.

Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg sagt zum umstrittenen Sprintformat: «Ich mag die Intensität dieser Wochenenden. Du hast sehr wenig Zeit, um dein Auto abzustimmen, dann geht es Schlag auf Schlag, und jedes Mal kommt es auf Alles an.»

Andere Fahrer haben zu bedenken gegeben: Wenn das freie Training beschnitten wird – durch eine rote Flagge, durch Vorkommnisse, die nicht in ihrer Macht stehen – dann leidet die Abstimmungsarbeit.

Der Autosport-Weltverband FIA hat nun in Sachen Sprint-Weekends reagiert: Ab 2026 gilt neu – muss das einzige freie Training gestoppt werden, dann läuft die Uhr nicht mehr weiter von 60 Minuten runter, wie bislang, sondern es liegt im Ermessen der Rennleitung, die Trainingszeit zu verlängern.

Denkbares Szenario: Unfall eines Piloten, die TecPro-Barriere oder die Leitschiene muss repariert werden, die Fachkräfte brauchen dazu eine Viertelstunde. Diese 15 Minuten können künftig am Ende des Trainings angefügt werden.

  • Formel-1-Kalender 2026 (mit * im Sprintformat)

  • 06.-08. März – Australien, Melbourne

  • 13.-15. März – China, Shanghai *

  • 27.-29. März – Japan, Suzuka

  • 10.-12. April – Bahrain, Sakhir

  • 17.-19. April – Saudi-Arabien, Jeddah

  • 01.-03. Mai – USA, Miami *

  • 22.-24. Mai – Kanada, Montreal *

  • 05.-07. Juni – Monaco, Monaco

  • 12.-14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya

  • 26.-28. Juni – Österreich, Spielberg

  • 03.-05. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone *

  • 17.-19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps

  • 24.-26. Juli – Ungarn, Budapest

  • 21.-23. August – Niederlande, Zandvoort *

  • 04.-06. September – Italien, Monza

  • 11.-13. September – Spanien, Madrid (unter Vorbehalt)

  • 25.-27. September – Aserbaidschan, Baku

  • 09.-11. Oktober – Singapur, Singapur *

  • 23.-25. Oktober – USA, Austin

  • 30. Oktober-01. November – Mexiko, Mexiko-Stadt

  • 06.-08. November – Brasilien, São Paulo

  • 19.-21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)

  • 27.-29. November – Katar, Lusail

  • 04.-06. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

