Sprint-Sieger Lando Norris/McLaren: «Nie reparieren, was nicht kaputt ist»
Weltmeister Lando Norris hat den Sprint von Miami gewonnen, es ist sein vierter Sprint-Sieg in der Formel 1 und der zweite in Florida nach 2025. Norris: «Die Verbesserungen haben voll eingeschlagen.»
Lando Norris hat alles richtig gemacht© XPB
Der erste Formel-1-Sieger des 2026er Miami-Wochenendes heisst Lando Norris: Der 26-jährige Engländer hat am 2. Mai den Sprint von Pole-Position kommend gewonnen, vor seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.
McLaren-Fahrer Norris ist mit sich und der Welt zufrieden: «Auf dieser Strecke fühle ich mich immer wohl, und heute hatten wir alles unter Kontrolle.» «Ein grosses Dankeschön an McLaren für die ganzen Verbesserungen, die funktionieren sehr gut. Es fühlt sich gut an, wieder an der Spitze zu sein, auch wenn das in Anführungszeichen nur ein Sprint ist.»
«Es war ziemlich heiss da draussen, es war nicht einfach, die perfekte Balance zu finden zwischen Angreifen und Kontrollieren. Aber alles ist gut gegangen.»
«Wir haben eine Menge gelernt fürs Abschlusstraining und für den Grand Prix. Ich gehe davon aus, dass wir am Wagen nur noch Details verändern werden – niemals reparieren, was nicht kaputt ist!»
So lief der Sprint Bei 32 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 53 Grad heiss, ging es in den 19 Runden kurzen Sprint. Allerdings ohne Nico Hülkenberg: Er wurde während der Runde zur Startaufstellung von seiner Audi-Antriebseinheit im Stich gelassen.
Avid Lindblad (Racing Bulls) startete aus der Boxengasse, nach erheblichem Umbau an seinem Rennwagen, daher 20 Autos am Start. Die beiden Cadillac auf harten Pirelli-Reifen, die zwei Aston Martin auf weichen Pneus, die 17 anderen Renner auf den mittelharten Walzen. Norris kam von der Pole gut weg, Führung vor Piastri und Leclerc, dann die beiden Mercedes, weiter hinten Rad an Rad-Duell zwischen Verstappen und Hamilton. Wieder also kein guter Start von WM-Leader Antonelli.
Kimi machte Druck auf Leclerc, Hamilton hatte sich gegen Verstappen durchgesetzt und tauchte auf P6 auf. Antonelli rutschte auf der Jagd nach Leclerc in Runde 2 von der Idealline, konnte aber P4 halten. Leclerc beklagte sich am Funk darüber, dass Antonelli sein Auto in der Bremszone ein wenig zu sehr herumwandern lässt. Stand in Runde 2: Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell, Hamilton, Verstappen und Gasly auf den punkteberechtigten acht Rängen. Vorne hatte McLaren alles im Griff, mit Norris vor Piastri. Norris erstmals in Führung eines F1-Rennens seit Katar im November 2025.
Verstappen beklagte sich am Funk über Bremsprobleme, «die Hinterachse hüpft». Max konnte auf P7 den Speed von Hamilton nicht halten. Die Hinterreifen neigten zum Überhitzen, Mitte des 19-Runden-Rennens die ersten Quersteher der Spitzenfahrer, wie von WM-Leader Antonelli. George Russell liess sich das nicht zwei Mal bieten und ging am Italiener vorbei, der Brite neu Vierter. Doch Antonelli konterte und holte sich P4 zurück. Verstappen ging an Hamilton vorbei, Lewis sofort am Funk: «Er hat mich neben der Bahn überholt.» Verstappen liess den Ferrari wieder vorbei und versuchte, einen neuen Anlauf zu nehmen. Hamilton hatte so aber den Anschluss an Russell verloren. Runde 10: Am Ende der Gegengeraden ging Verstappen erneut an Hamilton vorbei, dieses Mal gab es nichts auszusetzen, Max nun auf P6. Verstappen liess Hamilton stehen und machte sich auf die Jagd nach Russell.
Mit bester Rennrunde in Umlauf 11 zog Norris seinem McLaren-Teamgefährten Piastri davon. Weiter hinten verlor der Haas von Ocon ein Luftleit-Element. Norris hatte vorne weiterhin alles unter Kontrolle, aber Leclerc rückte näher an den zweitplatzierten Piastri heran, der Australier rutschte mehr als Leader Norris. Antonelli erhielt die schwarz/weisse Flagge – letzte Warnung wegen Verletzung der Pistengrenzen, bevor es eine Strafe geben würde. Williams-Fahrer Alex Albon holte sich an der Box eine neue Fahrzeugnase ab, der Stopp dauerte sehr lange. Der Thai-Brite hatte das davongeflatterte Luftleit-Element des Haas getroffen. Vorne liess Norris nichts mehr anbrennen: Vierter Sprint-Sieg, Doppelsieg für McLaren, Charles Leclerc auf P3, dann die beiden Mercedes von Antonelli und Russell, die Champions Verstappen und Hamilton sowie Alpine-Fahrer Gasly auf dem achten Platz.
Nach der Zielflagge noch ein Hammer: Die FIA notierte ein weiteres Vergehen von Antonelli in Sachen Pistengrenzen, daher Fünfsekundenstrafe und Rückfall für den Italiener auf P6 hinter Russell und Verstappen!
  • Alle Sprint-Sieger
  • Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
  • Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
  • Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
  • Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
  • Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
  • Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes
  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren
  Sprint
  2. Startaufstellung
  3. Sprint Qualifying
  4. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
01
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
1
19
0,000
1:31,885
02
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
81
19
+3,766
1:32,079
03
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
16
19
+6,251
1:31,964
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
19
+12,951
1:32,387
05
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
3
19
+13,639
1:32,201
06
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
19
+13,777
1:31,932
07
Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
44
19
+21,665
1:32,448
08
Pierre GaslyBWT Alpine Formula One Team
10
19
+30,525
1:33,072
09
Isack HadjarOracle Red Bull Racing
6
19
+35,346
1:33,195
10
Franco ColapintoBWT Alpine Formula One Team
43
19
+36,970
1:33,139
  • Vergangen
    Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen
    Live
    Miami Grand Prix
    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Canadian Grand Prix
    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Monaco Grand Prix
    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
