Sprint-Sieger Lando Norris/McLaren: «Nie reparieren, was nicht kaputt ist»

Alle Sprint-Sieger Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren Ergebnisse Aktueller Stand