Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Start-Probleme? Max Verstappen: «Soll McLaren doch aus der Box losfahren»

McLaren-Teamchef Andrea Stella und GP-Sieger Oscar Piastri hatten in den Raum gestellt, die Starts mit den neuen Rennwagen seien potenziell gefährlich. Max Verstappen kann darüber nur lachen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der erste Startversuch mit den neuen Formel-1-Autos in der ersten Bahrain-Woche: eine Lachnummer. Einige Piloten blieben gleich mal stehen, die anderen fuhren los, als klebe Leim an den Reifen. Ziemlich peinlich.

Werbung

Werbung

Schnell kursierte: Wenn das beim Saisonauftakt in Australien passiert, dann gibt das ein Massenkollision, die sich gewaschen hat.

McLaren-Teamchef Andrea Stella warnte: "Wir müssen sicherstellen, dass das Startverfahren des Rennens gewährleistet, dass die Motoren aller Wettbewerber beim Start bereit sind. Die Startaufstellung ist nicht der Ort, an dem man Fahrzeuge haben möchte, die nur langsam losfahren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

GP-Sieger Oscar Piastri hatte moniert: «Die Starts sind ein Thema, das wir angehen müssen, denn wie wir wohl alle gesehen haben, ist es mittlerweile ein ziemlich komplizierter Prozess, einen sicheren Start hinzubekommen – geschweige denn einen wettbewerbsfähigen.»

Werbung

Werbung

Starts 2026: Wo ist das Problem?

Mancher Fan wird sich fragen: Wieso ist denn alles kniffliger geworden? Die MGU-H, die von 2014 bis 2025 Energie am Turbolader sammelte, ist verschwunden. Das bedeutet für die Piloten: Um den Lader auf ideale Drehzahl zu bringen am Start, müssen sie den V6-Verbrenner etwa zehn Sekunden hochdrehen. Das Timing muss stimmen.

Um den Piloten mehr Gelegenheit zum Üben zu geben, wurde für den zweiten Bahrain-Test vereinbart, dass die Fahrer am Ende eines Test-Segments mehr Zeit für Probestarts erhalten.

Das ging am 18. Februar so: Zum Schluss des Tests wurde die rote Flagge gezeigt, die Autos kehrten alle in die Boxengasse zurück. Dann gingen die Rennwagen wieder auf die Bahn, fuhren eine Formationsrunde, stellten sich auf, dann noch eine Formationsrunde, als hätte das Startprozedere abgebrochen werden müssen, bevor sie sich ein zweites Mal auf der Startaufstellung platzierten.

Danach blinkten alle Startpositions-Tafeln blau für fünf Sekunden, nach dieser Warnung kam die bekannte Startampel, mit den fünf im Sekundentakt erlöschenden, gelben Lichtern. Das alles ergibt plus/minus zehn Sekunden.

Werbung

Werbung

Schon beim zweiten Bahrain-Test sagte mir ein FIA-Mitarbeiter, dessen Namen mir eben entfallen ist: «Die Teams und die Fahrer sind laufend am Lernen. Ja, es ist nicht einfach, mit diesen Autos gut zu starten, aber sie werden das in den Griff bekommen, da habe ich keine Zweifel.»

Ergebnis des Probestarts mit zehn Teilnehmern (nur Aston Martin verzichtete): Überraschung, kein Chaos, alle kamen weg, wenn auch einige mit stark durchdrehenden Rädern, weil die Reifentemperaturen in den Keller gefahren, aufgrund der langen Standzeit.

Probestart in Bahrain
Probestart in Bahrain
Foto: XPB
Probestart in Bahrain
© XPB

Max Verstappen erlaubte sich einen kleinen Nadelstich gegen Papaya: «Die können ja immer aus der Boxengasse starten, wenn sie es wirklich für so unsicher halten.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 2

  2. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

79

1:32,803

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

86

+0,058

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

139

+0,359

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+0,605

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

+0,650

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

120

+1,015

07

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

73

+1,184

08

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

77

+1,308

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

58

+1,398

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

106

+1,729

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien