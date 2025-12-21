Weiter zum Inhalt
Stefano Domenicali: Das erwartet der Formel-1-Präsident im nächsten Jahr

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali wirft einen Blick in die Zukunft des Sports und verspricht: «Wir werden weiterhin unkonventionelle Ideen vorbringen.»Er verrät auch, was er 2026 erwartet.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali
Formel-1-Präsident Stefano Domenicali
Foto: Lars Baron / Getty Images
Formel-1-Präsident Stefano Domenicali
© Lars Baron / Getty Images

Die Formel 1 hat in diesem Jahr eine spannende letzte Saison mit der Flügelauto-Generation erlebt, bis zum Ende wurde um den WM-Titel gekämpft und die Fans auf der ganzen Welt kamen auf ihre Kosten. Nun steht mit der grossen Regelrevolution eine Änderung an, die für neue Spannung sorgen wird, ist sich Formel-1-Präsident Stefano Domenicali sicher.

Der Italiener, der einst an der Spitze von Ferrari die Geschicke des ältesten GP-Rennstalls der Welt lenkte, sagt über den Wandel auf «Formula1.com»: «Wir erleben derzeit eine sehr aufregende Zeit für die Formel 1. Der Sport erfährt ein starkes Wachstum und alle fragen sich, was als Nächstes kommt.»

Domenicali verspricht daraufhin: «Wir werden weiterhin unkonventionelle Ideen vorbringen – und versuchen, eine neue Dimension mit der Formel 1 zu erreichen.» Dabei wird das Geschehen auf der Strecke im Fokus bleiben, versichert er. «Natürlich bleibt der Fokus auf dem Racing. Der Sport ist unser Herzstück, und deshalb werden wir im nächsten Jahr neue Regeln umsetzen. Wir haben brandneue Autos mit überarbeiteten Motoren, die von fortschrittlichen und nachhaltigen Treibstoffen angetrieben werden.»

Und mit Blick auf das zu erwartende Kräfteverhältnis sagt der 60-Jährige aus Imola: «Die Hackordnung wird auf den Kopf gestellt, und letztlich werden wir auf der Strecke erleben, wo alle Teams stehen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die Platzierungen im ersten Rennen nicht das Kräfteverhältnis spiegeln werden, das wir dann gegen Ende des Jahres sehen werden. Denn die Entwicklung wird in hohem Tempo vonstatten gehen.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

