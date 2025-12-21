Stefano Domenicali: Das erwartet der Formel-1-Präsident im nächsten Jahr

Die Formel 1 hat in diesem Jahr eine spannende letzte Saison mit der Flügelauto-Generation erlebt, bis zum Ende wurde um den WM-Titel gekämpft und die Fans auf der ganzen Welt kamen auf ihre Kosten. Nun steht mit der grossen Regelrevolution eine Änderung an, die für neue Spannung sorgen wird, ist sich Formel-1-Präsident Stefano Domenicali sicher.

Werbung

Werbung

Der Italiener, der einst an der Spitze von Ferrari die Geschicke des ältesten GP-Rennstalls der Welt lenkte, sagt über den Wandel auf «Formula1.com»: «Wir erleben derzeit eine sehr aufregende Zeit für die Formel 1. Der Sport erfährt ein starkes Wachstum und alle fragen sich, was als Nächstes kommt.»

Domenicali verspricht daraufhin: «Wir werden weiterhin unkonventionelle Ideen vorbringen – und versuchen, eine neue Dimension mit der Formel 1 zu erreichen.» Dabei wird das Geschehen auf der Strecke im Fokus bleiben, versichert er. «Natürlich bleibt der Fokus auf dem Racing. Der Sport ist unser Herzstück, und deshalb werden wir im nächsten Jahr neue Regeln umsetzen. Wir haben brandneue Autos mit überarbeiteten Motoren, die von fortschrittlichen und nachhaltigen Treibstoffen angetrieben werden.»

Und mit Blick auf das zu erwartende Kräfteverhältnis sagt der 60-Jährige aus Imola: «Die Hackordnung wird auf den Kopf gestellt, und letztlich werden wir auf der Strecke erleben, wo alle Teams stehen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die Platzierungen im ersten Rennen nicht das Kräfteverhältnis spiegeln werden, das wir dann gegen Ende des Jahres sehen werden. Denn die Entwicklung wird in hohem Tempo vonstatten gehen.»

Werbung

Werbung