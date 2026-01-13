Weiter zum Inhalt
Stefano Domenicali: «Wir wollen ein starkes Ferrari-Team»
Formel-1-CEO Stefano Domenicali hofft, dass die Scuderia Ferrari in der neuen Saison stärker wird als zuvor und dass man im Team die richtigen Entscheidungen für die Zukunft trifft.
Formel 1
Formel-1-CEO Stefano DomenicaliFormel-1-CEO Stefano DomenicaliFoto: XPB Images
Formel-1-CEO Stefano Domenicali© XPB Images
Mit der Saison 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft. In den nächsten Tagen werden die ersten neuen Boliden präsentiert. Für alle Teams bedeutet das: Neue Regeln, neues Glück. Für die Teams, die mit dem Reglement 2022 bis 2025 eher hinterherfuhren, eine Chance – also auch für Ferrari. Die Scuderia blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück. Speziell die Saison 2025 lief enttäuschend. Das Auto zu langsam, Neuzugang Lewis Hamilton mit Eingewöhnungsschwierigkeiten, WM-Platz 4.
Dass die neue Saison eng und abwechslungsreich wird, ist im Interesse von Fans und Formel 1. Stefano Domenicali, CEO der Rennserie, kennt auch auf persönlicher Ebene Ferrari bestens, war von 2008 bis 2014 Teamchef bei der Scuderia. Bei unseren Kollegen vom englischen Sky sagte der Italiener zur Lage bei den Roten: «Ich bin ein positiver Typ. Es gibt keinen Grund, zu weinen, man muss nicht immer negativ sein.» Domenicali vertraut dabei ganz Teamchef Fred Vasseur und den Fahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der F1-CEO: «Ich bin mir sicher, dass Fred, Lewis und Charles einen Plan haben. Und das ist es, was zählt. Es ist wichtig, zu reagieren; nicht zu verblassen. Es darf nicht normal werden, Vierter in der WM zu sein.» Der eigene Anspruch des Teams ist höher als das.
Domenicali macht klar: «Wir wollen ein starkes Ferrari-Team. Sie verdienen es, in einer stärkeren Position zu sein. Sie müssen sicherstellen, dass die richtige Energie herrscht und dass man die richtigen Dinge folgen lässt. Was 2026 angeht, reden alle, aber niemand weiß, wo man steht. Es wird viele Weiterentwicklungen geben.»
In der zweiten Januar-Hälfte stellen die Teams ihre Autos vor. Den Anfang machen Red Bull Racing und Racing Bulls am 15. Januar Ortszeit in den USA. Ferrari präsentiert am 23. Januar in Maranello.
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Demnächst
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
