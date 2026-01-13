Stefano Domenicali: «Wir wollen ein starkes Ferrari-Team»

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Mit der Saison 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft. In den nächsten Tagen werden die ersten neuen Boliden präsentiert. Für alle Teams bedeutet das: Neue Regeln, neues Glück. Für die Teams, die mit dem Reglement 2022 bis 2025 eher hinterherfuhren, eine Chance – also auch für Ferrari. Die Scuderia blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück. Speziell die Saison 2025 lief enttäuschend. Das Auto zu langsam, Neuzugang Lewis Hamilton mit Eingewöhnungsschwierigkeiten, WM-Platz 4.
Dass die neue Saison eng und abwechslungsreich wird, ist im Interesse von Fans und Formel 1. Stefano Domenicali, CEO der Rennserie, kennt auch auf persönlicher Ebene Ferrari bestens, war von 2008 bis 2014 Teamchef bei der Scuderia. Bei unseren Kollegen vom englischen Sky sagte der Italiener zur Lage bei den Roten: «Ich bin ein positiver Typ. Es gibt keinen Grund, zu weinen, man muss nicht immer negativ sein.» Domenicali vertraut dabei ganz Teamchef Fred Vasseur und den Fahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der F1-CEO: «Ich bin mir sicher, dass Fred, Lewis und Charles einen Plan haben. Und das ist es, was zählt. Es ist wichtig, zu reagieren; nicht zu verblassen. Es darf nicht normal werden, Vierter in der WM zu sein.» Der eigene Anspruch des Teams ist höher als das.
Domenicali macht klar: «Wir wollen ein starkes Ferrari-Team. Sie verdienen es, in einer stärkeren Position zu sein. Sie müssen sicherstellen, dass die richtige Energie herrscht und dass man die richtigen Dinge folgen lässt. Was 2026 angeht, reden alle, aber niemand weiß, wo man steht. Es wird viele Weiterentwicklungen geben.»
In der zweiten Januar-Hälfte stellen die Teams ihre Autos vor. Den Anfang machen Red Bull Racing und Racing Bulls am 15. Januar Ortszeit in den USA. Ferrari präsentiert am 23. Januar in Maranello.
