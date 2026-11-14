Steiner glaubt: F1-Champion Antonelli wird in Zukunft für Ferrari Gas geben

Mit seinem Titelgewinn hat Formel-1-Champion Kimi Antonelli eine lange Durststrecke beendet: Zum ersten Mal seit 73 Jahren durfte wieder ein Italiener die WM-Krone in der Vierrad-Königsklasse aufsetzen – der letzte Weltmeister aus Italien war Alberto Ascari, dem dies 1953 im Ferrari gelang.

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Die Freude war im ganzen Land gross. Und für viele Italiener stellte sich gleich die Frage: Wann wird der Mercedes-Star für das inoffizielle Nationalteam, die Scuderia Ferrari, auf Punktejagd gehen? Und natürlich äusserten sich verschiedene GP-Experten dazu.

Kein kurzfristiger Teamwechsel von Kimi Antonelli

Auch Günther Steiner, selbst ein Italiener, wurde auf die Möglichkeit auf eine Zukunft in Rot des 20-Jährigen aus Bologna angesprochen. Im Gespräch mit «RacingNews365.com» erklärte der frühere Teamchef von Haas: «Einige Leute fragen sich natürlich, warum er nicht für uns fährt. Das ist der einzige Wermutstropfen für Italien, dass es einen italienischen Champion gibt, der aber nicht für Ferrari Gas gibt.»

«Ich denke, an einem gewissen Punkt... Man muss bedenken, dass er 20 Jahre alt ist. Er ist noch so jung, und irgendwann wird er meiner Meinung nach für Ferrari fahren», prophezeit der Südtiroler. «Wird das kurzfristig passieren?», fragt er daraufhin, und liefert die Antwort gleich selbst: «Nein, das wird es nicht. Es wird vielleicht noch zehn Jahre dauern. Aber irgendwann wird er als Italiener, mit seinem Talent, dort landen, das ist offensichtlich.»

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Günther Steiner überzeugt: Kimi Antonelli auf der Ferrari-Wunschliste

«Ich würde das sogar anders formulieren, sie werden ihn kriegen. Er kann morgen wechseln, wenn er will», ist sich Steiner sicher. Antonelli verfügt über einen Mercedes-Vertrag, der ihn mindestens bis Ende 2027 ans Werksteam der Sternmarke bindet.

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Und nach seinem überragenden Sieg in Monza hatte der neunfache GP-Sieger betont: «Als Italiener weiss ich, wie emotional wir sein können und wie sehr wir uns für gewisse Dinge begeistern. Manchmal schiessen wir dabei sogar über das Ziel hinaus. Daher wird es natürlich immer solche Gerüchte geben.»

«Aber letztlich bin ich, so sehr Ferrari auch eine überragende Marke ist, sehr glücklich, wo ich jetzt bin. Ich fühle mich bei Mercedes wohl, sie haben mich seit meiner Kindheit unterstützt und ich habe das Gefühl, dass ich ihnen noch viel für dieses Vertrauen zurückgeben kann», fügte Kimi unmissverständlich an.