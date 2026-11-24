Mit diesem Doppel-Podium hatten bei McLaren wohl nur die Wenigsten gerechnet: Im Formel-1-Rennen von Las Vegas wurde Lando Norris Zweiter, Oscar Piastri Dritter (Piastri war sogar mit einer Motorenstrafe nur von Platz 17 gestartet).

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Das Glück von McLaren war auch ein wenig das Pech von Mercedes: Kimi Antonelli hatte auf den entscheidenden letzten Kurven nicht mehr genug Energieleistung, George Russell wollte zu viel, flog in Runde 48 von 50 ab. Aber dennoch: McLaren hat sich das Doppelpodium verdient, nutzte die Gelegenheit, die sich auftat.

Stella: Eines der besten F1-Rennen für Norris und Piastri

Entsprechend zufrieden zeigte sich Teamchef Andrea Stella nach dem GP, sprach seinen beiden Fahrern ein großes Kompliment aus: «Was die Fahrer angeht, möchte ich sagen, dass dies meiner Meinung nach sowohl für Oscar als auch für Lando eines ihrer besten Rennen war. Denn das Verhältnis zwischen dem Ergebnis, das sie herausholen konnten, und dem Potenzial, das das Team ihnen mit dem Auto zur Verfügung gestellt hat, ist meiner Ansicht nach für beide eines der besten.»

Stella erklärt: «Ich hatte große Bedenken hinsichtlich unserer Renntauglichkeit, doch irgendwie haben Lando und Oscar herausgefunden, wie sie sogar den Windschatten nutzen können. Während es für andere Autos in Ordnung gewesen wäre, aus dem Windschatten herauszufahren und ein Überholmanöver durchzuführen, haben sie erkannt: 'Tu das nicht, denn wir werden gar nicht überholen können.'»

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Stella lobt speziell, wie cool die beiden Fahrer gelieben sind, obwohl es auf der Strecke teils chaotisch zuging. Nach Angaben der Formel 1 gab es insgesamt 352 Überholmanöver. Hui!

Stella: «Es gab also viel zu verarbeiten – und das, obwohl man schon fast voll ausgelastet war, nur um das Auto auf der Strecke zu halten, in die Rückspiegel zu schauen und nach vorne zu blicken. Deshalb möchte ich ganz klar hervorheben, dass dies eines der besten Rennen für Oscar und Lando war.»