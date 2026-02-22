Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Stotter-Starts in der Formel 1: Doch alles nicht so schlimm?
Großes Diskussionsthema vor dem Start der neuen Formel-1-Saison am 8. März in Melbourne: Die komplizierte Startprozedur. Mehrere Teams hatten bei den Testfahrten große Probleme.
Formel 1
Startabbruch zur Übung in BahrainStartabbruch zur Übung in BahrainFoto: XPB Images
Startabbruch zur Übung in Bahrain© XPB Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Startprozedur mit den neuen Autos ist eines der großen Streitthemen vor der neuen Saison. Gleich fünfmal übten die F1-Teams die Startprozedur bei den Tests in Bahrain. Zum Ende der Sessions in Bahrain wurde jeweils zehn Minuten vor Schluss die rote Flagge geschwenkt. Dann wurden erst ein Startabbruch und dann ein Start simuliert. So hatte – je nach Aufteilung der Testzeiten im Team – jeder Fahrer zwei bis drei Möglichkeiten, die Starts im Grid zu üben. Alternativ gab es natürlich noch wie üblich die Möglichkeit, am Ende der Boxengasse eine Startübung zu absolvieren.
Werbung
Werbung
Das Prozedere ist mit dem neuen Motorenreglement, das viel Batterie-Power neben dem Verbrenner vorsieht, viel komplizierter. Daher gibt es jetzt vor dem Start eine Art Aufladephase. Doch nicht bei allen Teams lief es in Bahrain glatt. Immer wieder blieben einige Autos länger stehen. Auffällig allerdings: Teams mit Ferrari-Antrieb hatten wahrliche Raketenstarts, Mercedes und andere Teams dagegen taten sich oft schwer. Auch wenn zum Beispiel Mercedes-Pilot Kimi Antonelli zugab, dass die Starts noch ein Problem sind, winken einige Fahrer nach den Tests ein wenig ab. Es wird anders werden – aber komplett chaotisch nun auch wieder nicht.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Audi-Pilot Nico Hülkenberg – letztes Jahr noch mit Ferrari-Motor unterwegs, jetzt mit hauseigenem Audi-Antrieb – sagt: «Das ist einer der Bereiche, der sich gegenüber dem letzten Jahr deutlich unterscheidet, also noch sehr frisch und neu ist. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung, insbesondere natürlich mit einem richtigen Rennstart mit allen Autos in der Startaufstellung.» Bei den Tests waren ja nur jeweils bis zu elf Autos auf der Strecke.
Werbung
Werbung
Hülkenberg: Reibungslose Starts mit alten Regeln Hülkenberg: «Ich denke, das ist einer der Bereiche, in denen es noch viel zu entdecken und aufzuräumen gibt. Denn bei der vorherigen Generation von Antrieben war das perfekt und nahtlos und reibungslos. Und ganz natürlich gibt es hier eine Reihe neuer Vorschriften.»
Albon: Es wird schon gut gehen! Alex Albon, bei Williams mit Mercedes-Motor unterwegs: «Ich glaube nicht, dass das, was man sieht, wirklich das ist, was passieren wird.» Also Fahrer, die auf der Startaufstellung nicht wegkommen, während die dahinter einen Raketenstart erwischen. In einer echten Rennsituation wäre das im schlimmsten Fall lebensgefährlich.
Albon: «Es gibt Fahrer, die aus einer langsamen Runde kamen, einen Probestart machen und mit bereits heißen Reifen viel gefahren sind. Man sieht also aktuell dieses Chaos, dass einige Leute einen guten Start haben, andere einen schlechten. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ich denke, wenn alle die gleichen Reifen drauf haben und alle gleich in die Startaufstellung kommen, dann wird es vielleicht nicht so reibungslos aussehen wie Nico gesagt hat, also wie letztes Jahr. Aber es wird schon gut gehen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM